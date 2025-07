Il rabbino Arbib: "Preoccupa l'antisemitismo legittimato"

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'accusa di percosse aggravate dall'odio razziale in merito all'aggressione antisemita di domenica in un Autogrill di Lainate, sull'A8, ai danni del turista francese 52enne Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni. "Quello che temo di più è ciò che già sta succedendo: un odio legittimato. L'odio ci può essere, purtroppo fa parte dei fenomeni umani, ma quando si sente di essere legittimati, si perdono i freni inibitori", ha detto il rabbino capo di Milano Alfonso Arbib (nella foto) all'Ansa. "Purtroppo questa notizia non mi ha sorpreso: stiamo vivendo un'atmosfera molto pesante di fortissima crescita dell'antisemitismo", ha aggiunto spiegando che a Milano si verificano "un paio di episodi a settimana", dalle aggressioni alle scritte nel quartiere ebraico. "L'antisemitismo c'è sempre stato, ma che ora non ci si vergogni è molto preoccupante. Credo che ci si debba fermare e pesare le parole e non mi sembra che questo sia sempre fatto. C'è un'immagine di Israele devastante che è riflessa sugli ebrei in maniera automatica. Non dico che questo sia quello che si vuol fare, ma bisogna pensare alle conseguenze delle parole. Non dico che tutti quelli che criticano Israele siano antisemiti, ma in Europa l'antisemitismo ha una storia millenaria ed è facile risvegliarlo.

E questo va tenuto in considerazione o non si riesce a controllarlo". In questi ultimi due anni la vita degli ebrei è cambiata "perché chiaramente ci sono dei pericoli e anche perché ci si sente sotto accusa, una sensazione bruttissima".