Radio2, la forza di una radio che fa un festival nel Festival

Anche quest'anno Radio2 si trasforma nella voce radiofonica del Festival di Sanremo. Non è soltanto la radio ufficiale della settantaquattresima edizione, ma si porta dietro un parterre di ospiti e conduttori di altissimo livello. Primo tra tutti Fiorello che sarà in diretta continua in contemporanea con Rai1 da lunedì a venerdì dopo il Festival (anche sul 202 del digitale terrestre). In tutti questi anni, prima con Paola Marchesini e poi con Simona Sala al vertice, Radio2 è riuscita a costruire non solo credibilità ma anche creatività intorno al principale evento della Rai. E adesso ci arriva con oltre 100 ore di programmazione, il backstage esclusivo dalla Blueroom dell'Ariston, il Box Studio in piazza Borea dell'Olmo e la novità del nuovo studio nei locali del negozio Ovs a fianco dell'Ariston davanti al green carpet. A fare la differenza sono anche i programmi che, oltre a Fiorello, snocciolano in ordine sparso Luca Barbarossa e Andrea Perroni, Massimo Cervelli con Tommaso Labate, Andrea Delogu, Giovanna Civitillo, Silvia Boschero, Ema Stockholma (foto), Filippo Timi, La Mario, Diletta Parlangeli, Gino Castaldo, Saverio Raimondo, Carolina Di Domenico, Lillo e Greg, Pino Strabioli e Gli Autogol. In sostanza uno squadrone. A conferma che in generale la radio ha ancora una capacità attrattiva di primissimo piano. E, se rinnovata e pensata seguendo le nuove esigenze del pubblico, resta un media di grande forza condivisiva capace di convincere fasce trasversali di pubblico.