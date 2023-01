"Aperinews" di Rtl 102.5 conferma che alla radio serve autorevolezza

Dunque l'idea è bella. Ogni giorno alcuni autorevoli commentatori daranno il loro punto di vista sui fatti della giornata. Insomma, da oggi su Rtl 102.5 alle 18,50 Agnese Pini (direttore del QN), Daniele Capezzone (giornalista e opinionista), Mario Giordano (giornalista) e Fulvio Giuliani (direttore de La Ragione) daranno vita ad Aperinews, una sorta di mini-formato di informazione che rappresenta un focolaio di novità. No, non è certo la prima volta che opinionisti informati hanno un appuntamento fisso con gli ascoltatori radio. Enrico Mentana, ad esempio, ha legato il proprio nome anche a Rds. Ma oggi, dopo la rivoluzione e l'appiattimento social, questo Aperinews rappresenta una presa di coscienza beneaugurante. In sostanza, le mitragliate di aggiornamenti su Twitter e su Instagram sono tanto belle e care, ma poi c'è bisogno di approfondimento, di competenza, di autorevolezza. E la squadra di Rtl 102.5 senza dubbio la garantisce in modi e chiavi diverse.

Agnese Pini, giovanissima e molto garbata, dirige uno dei quotidiani più diffusi in Italia. L'arrembante Daniele Capezzone è molto conosciuto in tv e, condivisibile o meno, senza dubbio è curioso e informato. Mario Giordano ha una lunga storia professionale e nessuno può negarne il piglio e l'originalità (tra l'altro è «perseguitato dall'hard rock: You shook me all night long degli Ac/Dc è negli «stacchi» di Fuori dal coro, Smoke on the water dei Deep Purple nello spot di Rtl 102.5 per Aperinews). Infine c'è Fulvio Giuliani (foto), giornalista scrupoloso e informato, per tanti anni autentica colonna dell'informazione di Rtl 102.5 dove è stato anche talent scout delle nuove leve Enrico Galletti e Luigi Santarelli. Ora è direttore responsabile de La Ragione fondata Davide Giacalone. Per lui è un ritorno che il pubblico della radio applaudirà senz'altro (a ragione).