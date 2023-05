Per il "Concerto", Radio Italia raduna tutto il meglio (non solo del pop)

La forza di una radio si pesa in primo luogo con il cast degli artisti che partecipano ai suoi concerti. Il decimo concerto di Radio Italia (Piazza Duomo a Milano il 20 maggio e Foro Italico di Palermo il 30 giugno) sfoggia praticamente tutto l'arco costituzionale del pop italiano: Colapesce DiMartino, Achille Lauro, Elodie (foto), Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31, Tananai ed Eros Ramazzotti.

Al netto delle copie vendute o dello streaming, sono artisti «pesanti» come popolarità e rappresentatività generazionale. Per capirci, soddisfano un pubblico che va dai 10 a 70 anni, proprio come dovrebbe fare ogni evento celebrativo della musica popolare. Ma spesso gli artisti non bastano a «pesare» una radio. Ci vuole anche il resto, ossia un grande know-how tecnico e logistico, l'affidabilità organizzativa per un evento destinato a decine di migliaia di persone e in diretta radio e tv (l'elenco è sterminato visto che sarà possibile seguirlo sui canali 70 e 570 del digitale, sul 725 di Sky, sul 35 di TivùSat, via satellite su Hot Bird 13° Est, in Svizzera su Video Italia HD e in streaming audio/video su radioitalia.it, oltre che sulle app ufficiali e sui social di Radio Italia). I presentatori, poi, sono decisivi: anche questa volta saranno Luca e Paolo, aiutati dalla brava Manola Moslehi, da Daniela Cappelletti (la sigla iniziale sarà eseguita dal vivo da Saturnino). E infine, con questa sfilata di artisti sul palco, ci vuole un direttore d'orchestra come il Maestro Bruno Santori, esperto e capace di plasmare tutte le sensibilità per creare un solido filo conduttore musicale.

Da ultimo ma non per ultimo, la forza di una radio si «pesa» anche con l'affluenza di pubblico. Non a caso, Radio Italia Live Il Concerto è l'evento gratuito live più grande in Italia, a conferma della capacità attrattiva di un'emittente che da decenni è un punto fermo della musica italiana.