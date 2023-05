Il valore sociale dell'"Asciugona", divertente vodcast di Lodovica Comello

Il bello dell'Asciugona è che può piacere a tutti, non soltanto alle mamme che hanno vissuto, stanno per vivere o vogliono vivere la maternità. Può piacere - specialmente in questa fase sociale - anche agli uomini sempre più (giustamente) attenti alle gigantesche difficoltà che una mamma affronta crescendo i propri figli. Anche questo è un segno dei tempi: fino a dieci anni fa un vodcast (ossia un podcast video) come quello di Lodovica Comello sarebbe stato estremamente e drammaticamente marginale. Invece la quarta edizione del vodcast L'asciugona è stata per settimane in testa alle classifiche, a conferma che ogni argomento può interessare tutti purché sia trattato con passione e senza prendersi troppo sul serio. «Uso l'ironia per abbattere i pregiudizi sulle madri», ha detto lei che è nata nel 1990, ha una lunga esperienza di musica (ha anche partecipato a Sanremo 2017), televisione (ha presentato più volte Italia's got talent su Sky) e pure radio (ad esempio A me mi piace su Radio 105 , a giugno lei torna in onda).

Insomma, Lodovica Comello è una delle poche trentenni di vero successo in Italia e quasi dispiace che finora non abbia ottenuto ancora di più: lo meriterebbe più di tante altre meteore. L'Asciugona conferma il talento di chi sa raccontare fasi delicate e momenti talvolta umilianti senza perdere mai la voglia di riderci su, oppure di farci qualche battuta, di condividere con altri le proprie «sventure» e, alla fine, di raccontare una delle fasi più esaltanti della vita dell'essere umano, ossia in questo caso i «terrible two», i primi due anni del figlio Teo.

Per farla breve, L'Asciugona è un piacere da seguire per divertirsi e immedesimarsi. Ma potrebbe essere anche uno strumento importante (persino a scuola) per aiutare una generazione a capire meglio la favolosa ed esaltante difficoltà del diventare mamma.