"Tim Summer Hits", la musica fa suonare meglio la sinergia tra radio e tv

La musica è da sempre un irrinunciabile propellente per il futuro. Ed è decisiva pure nel matrimonio discusso, forse discutibile ma ormai praticamente e gioiosamente consumato tra televisione e radio. Basta dare un'occhiata al programma del Tim Summer Hits che è arrivato alla seconda edizione (oggi a Roma terminano i primi tre giorni di registrazione, i prossimi a Rimini dal 6 all'8 luglio). Intanto la premessa. Il Summer Hits è sostanzialmente l'avvio dell'estate pop dal vivo, quella che, come da consuetudine ultradecennale, riunisce su di un solo palco tutti gli artisti che scandiscono il ritmo e i ricordi delle vacanze. E andrà in onda contemporaneamente su Raidue e su Rai Radio2 in prima serata dal 25 giugno. Sul palco conducono Andrea Delogu e Nek (che si esibisce anche con Renga) con le incursioni degli Autogol. In radio ci sarà Ema Stokholma (foto) che, passo dopo passo, scelta azzeccata dopo scelta azzeccata, ha superato le perplessità iniziali di qualcuno (anche le mie) trovando la giusta dimensione. Ora, da sola oppure in compagnia dell'autorevole Gino Castaldo, è davvero un punto di riferimento della rete.

Toccherà a lei commentare le esibizioni di un cast che per elencarlo tutto si arriverebbe alla fine dell'articolo. Settanta artisti. Citati a caso: Angelina Mango, Gabbani, Articolo 31, Rovazzi e Orietta Berti, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Tony Effe, Elodie, Mengoni, Emis Killa, Max Pezzali, The Kolors, Tommaso Paradiso, Emma ecc ecc. Radio e tv si incontrano contemporaneamente sul terreno della musica. Una sinergia che anche il neo amministratore delegato Roberto Sergio ha incoraggiato e seguito negli ultimi anni. La musica è stata naturalmente il principale terreno d'incontro tra audio e video e ora eventi come il Tim Summer Hits (ma non solo) ne testimoniano un'altra volta il ruolo di fondamentale pioniere. Ricordiamolo.