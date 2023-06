Torna il "CaterRaduno", celebrazione di uno stile di vita tra rock e cultura

Ci sono pochi eventi legati alla radio che abbiano un'identità così forte come il CaterRaduno, la festa lanciata da Caterpillar di Rai Radio2 che quest'anno va in scena a Pesaro (dal 29 al 2 luglio in diretta su Rai Radio2, in video al canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat e su RaiPlay al canale tv di Radio2). Il CaterRaduno è la messinscena plastica del mondo di Caterpillar costruito da Massimo Cirri e Sara Zambotti puntata dopo puntata dal lunedì al venerdì tra le 18 e le 20. Come spiega il direttore Simona Sala, «Caterpillar non è solo un programma ma un modo di vivere che negli anni ha creato comunità». Non a caso, al CaterRaduno «si fa musica, ci si sposa (davvero, oltre 100 coppie), ci si ritrova, si sperimentano solidarietà, cultura, sostenibilità. E ci si diverte. Con grandi personaggi».

In effetti anche quest'anno il programma è pieno e trasversale sul palco nella città destinata a essere la capitale italiana della cultura 2024. Già giovedì in diretta con Cirri e Zambotti dalle 18 arriveranno i Piqued Jacks, band toscana di bel rock che ha partecipato all'ultimo Eurovision Song Contest per San Marino. Venerdì 30, alle 6 (sì all'alba) suoneranno i Baustelle (foto) prima che alle 21.30 arrivino Valerio Lundini e i Vazzanikki con «Canzoni carine e altre meno». E poi, tra gli altri, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra con i Modena City Ramblers (sabato alle 22) e infine il reading poetico all'alba di Guido Catalano alle 6 di domenica.

Se aggiungete anche il «Canto grande per la legalità» con Don Luigi Ciotti di Libera (sabato alle 18), ecco che il programma aderisce perfettamente all'identikit di Caterpillar e configura un modo ben preciso di fare radio e opinione. Che impiega molto tempo prima di trovare i contorni definitivi. Ma quando li trova, diventa il biglietto da visita di uno «stile di vita». È il bello della radio che vale la pena sottolineare.