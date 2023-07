La sfida del tormentone: Fedez (con Annalisa e Articolo 31) è già in testa

Ormai ci siamo: inizia il confronto più pregiato dell'anno, quello sul tormentone estivo. E le radio sono al centro di questa gara ormai storica che, nonostante tutti i cambiamenti, continua a essere seguita dal pubblico. Precisiamo: da tutti i pubblici, non solo dai cosiddetti boomer o da quelli della Generazione X che hanno trascorso le estati dell'adolescenza all'insegna dei Righeira o della macarena. Ormai il tormentone è come una scadenza socialmente condivisa: ogni estate si segue, distrattamente o meno, il confronto tra i brani che chiaramente, esplicitamente, allegramente sono stati pubblicati proprio per giocarsi l'estate del pop. E, nonostante tutti i cambiamenti e le evoluzioni social, le radio continuano a essere un volano decisivo nella consacrazione del tormentone estivo perché, a differenza di quasi tutti gli altri media, sono uno strumento di condivisione collettiva e istantanea. È vero, a condividere ci sono anche i social, che sono molto meno collettivi della radio. Le radio arrivano istantaneamente nei locali, nei posti pubblici, nei concerti. I social condividono, ma condividono singolarmente o per «gruppi» di appartenenza. Insomma, sono settoriali.

Perciò per decretare quale sia il brano più ascoltato dell'estate la radio è tuttora il termometro più attendibile. E la classifica di Earone è una fonte molto credibile per capire, settimana dopo settimana, quale sarà il brano che «firmerà» l'estate 2023. Al primo posto a questo giro c'è Disco Paradise di Fedez, Annalisa (nella foto) e Articolo 31, ma al secondo c'è Italodisco dei The Kolors, che ha tutte le caratteristiche per arrivare vittorioso alla fine (però forse è uscito troppo presto). A seguire Pazza Musica di Mengoni ed Elodie, Fragole di Lauro e Rose Villain, Lambada di Boomdabash e Paola & Chiara. Siamo soltanto all'inizio e tutto può ancora succedere (ma al momento colpisce molto l'assenza di La Discoteca Italiana di Rovazzi e Orietta Berti).