A Sanremo la "Giuria delle radio" c'era già. Adesso è stata solo anticipata

Al prossimo Festival di Sanremo la neoistituita Giuria delle Radio prenderà il posto della Demoscopica. Una novità molto in linea con la visione di Amadeus (foto), del tutto convinto dell'importanza delle radio nella costruzione di un successo pop. La giuria sarà composta «secondo criteri di rappresentanza dell'intero territorio italiano» e non è difficile pensare che qualche escluso polemizzerà quando la lista delle radio votanti sarà davvero e definitivamente stilata. In ogni caso, si tratta di un cambiamento che qualcuno ha criticato e criticherà.

Oggi va di moda pensare che la radio sia un media in via di estinzione o, per lo meno, condannato ad avere una platea sempre più anziana. Sbagliato. Almeno al momento. A parte questo, Amadeus ha semplicemente «regolamentato» una giuria che informalmente era in funzione da decenni perché la radio è sempre stata, ed è tuttora, uno dei motori decisivi del successo di una canzone.

Anche al tempo di Spotify, un brano diventa popolare solo se passa in radio. Magari è una situazione destinata a cambiare, è possibile. Ma al momento, salvo eccezioni che confermano la regola, è incontestabilmente così. La differenza è che fino a ora le radio «scendevano in campo» con le loro playlist e le loro rotazioni soltanto dopo la serata finale dell'Ariston decidendo alla lunga il vero successo di una canzone sanremese (successo e qualità sono come sapete molto distinti).

Da adesso parteciperanno anche alle votazioni sin dalla seconda serata e saranno importanti anche nella decisiva e conclusiva sfida tra i finalisti. Insomma si è soltanto anticipato la loro «discesa in campo» raddoppiandone però anche l'efficacia e il peso sul mercato festivaliero. Forse è una decisione tardiva e chissà se poi sarà confermata nel tempo da chi eventualmente condurrà Sanremo al posto di Amadeus (appunto, chi avrà il coraggio?). Ma è una decisione che non fa una piega.