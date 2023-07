Rebecca Staffelli, speaker controtendenza che fa bene alla radio

Il bello di Rebecca Staffelli è che la sua bellezza viene dopo. Prima risalta una delle caratteristiche fondamentali (ma spesso dimenticate) per chi fa radio: ossia l'educazione, la proprietà di linguaggio ma anche di lingua, nel senso di conoscenza delle regole grammaticali ecc. Non è poco.

E difatti è stato un piacere ascoltarla su Radio 105 anche nei giorni scorsi dal Giffoni Film Fest, nonostante il «marasma» di un festival con centinaia di ospiti e nonostante lei conducesse due programmi, 105 Night Express (dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23) e 105 Weekend (domenica dalle 6 alle 9). Quando parla, Rebecca Staffelli, 25 anni, è spigliata ma mai sguaiata. E quando fa interviste, come nel caso di Matteo Paolillo venerdì scorso, riesce a creare una buona sinergia, non scivola sui luoghi comuni e nemmeno parla per slogan come fanno tanti altri cresciuti con gli hashtag. Al punto che, se l'intervista fosse andata avanti ancora un po', magari veniva fuori qualche notizia o qualche piccola anticipazione.

Insomma, Rebecca Staffelli ha una marcia in più e, soprattutto, sfoggia quella voglia di fare che a molti suoi coetanei evidentemente manca. Già, molti diranno che è facile, lei è figlia di Valerio di Striscia la Notizia e di Matilde Zarcone e quindi non ha dovuto faticare.

In realtà è il contrario. Come ogni figlia d'arte, anche l'altissima e sinuosa Rebecca è stata probabilmente vittima del solito, triste «shaming» che tocca chi entra nello stesso ambiente dei genitori di successo. Ma ne è uscita rafforzata e oggi mostra un equilibrio della conduzione che vale l'applauso. La spigliatezza, beh, quella può ancora migliorare ma è inevitabile sia così dopo così poca esperienza. Soprattutto, Rebecca Staffelli è un forte segnale di controtendenza rispetto alla grevità di molti conduttori coetanei che nascondono dietro a riferimenti dozzinali e copiati una evidente mancanza di argomenti.