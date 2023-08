Radiogiornale

Notizie dall'estate pop: vince chi suona e canta. Sembra banale ma non è così. Italodisco dei The Kolors resta in testa alla classifica dei brani più trasmessi in radio mentre al secondo posto sale Pazza Musica di Mengoni (foto) con Elodie. Insomma, salvo sorprese, sono i due brani che si giocheranno il titolo - simbolico ma non troppo - di tormentone 2023. Tanto più che i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte sono al quinto posto (ma in crescita) e Fedez, Annalisa e Articolo 31 di Disco Paradise sono al sesto (ma in discesa). Stabili Parafulmini di Ernia con Bresh e Fabri Fibra al settimo, Lambada di Bomdabash con Paola & Chiara all'ottavo e Alta Marea di Coez con Frah Quintale al decimo. D'accordo è la classifica radiofonica, non quella generale. Però basta girare per i luoghi dell'estate oppure entrare nei bar o nei supermercati di qualsiasi città (sono luoghi presi ad esempio) per accorgersi che, per quanto riguarda i brani italiani, effettivamente l'estate «profuma» di The Kolors e Mengoni con Elodie. Se Rovazzi con Orietta Berti, Alfa, Achille Lauro con Rose Villain e Merk&Kremont con Tananai e Marracash o Rhove viaggiano alti ma non altissimi in classifica, allora la line up dei tormentoni finalisti è abbastanza chiara. E sono anche chiari i gusti non solo delle radio ma pure del pubblico.

Per capirci, nei primi tre posti ci sono tre brani suonati e cantati «alla vecchia». Spieghiamoci: sono attuali e tecnologici ma sono suonati secondo una struttura tradizionale, hanno chiari riferimenti sia testuali che musicali al passato e sono cantati talvolta benissimo come nel caso di Mengoni ed Elodie. Dopo anni di reggaeton e urban spiccio, forse la nuova direzione del pop è un ritorno al passato. O forse è solo una coincidenza. Ma senza dubbio il pubblico segnala chiaramente che ha di nuovo voglia di musica suonata e di testi senza la data di scadenza dello yogurt.