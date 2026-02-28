Ragazzina di 11 anni vola giù da una finestra della scuola: ferita

Ieri all'ora della ricreazione, improvvisamente alcune urla hanno richiamato l'attenzione di alunni e docenti dell'istituto comprensivo P. Thouar e L. Gonzaga di via Tabacchi. Una ragazzina di 11 anni, studentessa della scuola secondaria di primo grado Tabacchi, parte dell'istituto, era appena precipitata dopo un volo di una decina di metri. Portata in ospedale, è ferita, ma non è in pericolo di vita.

"Considerando l'altezza dalla quale è volata giù - spiega all'Adnkronos la dirigente scolastica, Adriana Colloca - è andata bene. E questa è l'unica cosa che mi conforta. Io ero nel mio ufficio, che si trova al piano terra, con i miei collaboratori. Stavamo parlando quando abbiamo sentito piangere e urlare. Sono uscita di corsa e ho trovato la ragazzina a terra. Era vigile e cosciente, per fortuna". È successo in pochi istanti: "Le ho chiesto che cosa fosse successo e lei mi ha detto che era andata in bagno e si era sporta per guardare un punto fuori. Non sono riuscita a capire quale punto volesse guardare, fatto sta che è caduta. Tutto è da verificare, perché noi abbiamo parapetti molto alti ed è difficile capire come sia andata. La finestra è all'interno del bagno, dove c'è il water e lì nessuno poteva seguirla. E si era chiusa a chiave". Poco prima sembra che la studentessa avesse detto a una docente di non sentirsi bene, "tant'è che l'insegnante l'aveva seguita per accompagnarla a chiamare casa". Del resto, "non ha mai dato problemi, né dal punto di vista scolastico, né comportamentale", assicura la dirigente. Che continua: "Io non so se sia successo qualcosa o se sia stata una fatalità". In ogni caso, "subito dopo sono arrivati i soccorritori, che l'hanno portata al Niguarda, e i carabinieri, intervenuti per raccogliere tutte le informazioni per ricostruire la dinamica". La ragazzina ha subito la frattura di tibia, perone e bacino ed è stata operata. "Nel pomeriggio ho chiamato i genitori, che mi hanno aggiornata sulle sue condizioni.

Non si capacitavano di come potesse essere accaduta una cosa del genere. Ripeto che alla fine è andata bene, cadendo da 15 metri, per quanto mi riguarda è un miracolo che sia viva". Anche i compagni di scuola sono rimasti scioccati.