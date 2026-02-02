Ragazzo di 23 anni accoltellato più volte. È grave, ma non in pericolo di vita

Sono le tre e mezza di domenica notte, sta camminando in via Salasco, zona Bocconi. Lo accerchiano, sono in tre. Lo colpiscono con un coltello diverse volte all'addome e alla testa con violenza brutale. La vittima, un giovane di 23 anni, si accascia a terra e quando verrà trasportato al Policlinico sarà valutato grave, un codice rosso ma non in pericolo di vita. Non si conosce altro, nè la dinamica dell'aggressione nè se ci siano stati testimoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto i primi elementi. Dei tre aggressori nessuna traccia, si sono dileguati senza essere visti. Dall'alba di ieri sono in corso le indagini seguite dai carabinieri della Compagnia Monforte, che, coordinati dal pm Stefano Ammendola, stanno procedendo con gli accertamenti analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane è stato soccorso da un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivato con l'ambulanza. I sanitari hanno descritto ferite importanti alla testa e sull'addome. Una volta arrivato al Policlinico il ventitreenne è stato ricoverato in codice rosso, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.

La zona dove è avvenuto l'accoltellamento è particolarmente buia. Nelle scorse settimane è mancata l'illuminazione notturna per due serate in via Balbo, strada che interseca la via Salasco.

E qualche sera prima si è ritrovata senza luci la via accanto. I residenti hanno segnalato i disagi alla Polizia municipale visto che in quella zona le strade residenziali, sprovviste di negozi, sono illuminate soltanto dai lampioni a led.