Un ragazzo rapinato a bordo del treno da quattro maranza

Giovedì pomeriggio quattro ragazzi egiziani tra i 18 e i 21 anni, tutti pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto con strappo in concorso dopo che avevano rapinato un 18enne su un treno della linea Milano-Lentate/Camnago.

Tutto è iniziato con una chiamata al 112 da parte della vittima. Il giovane, uno studente italiano di 18 anni, ha spiegato di essere stato avvicinato poco prima da uno dei quattro giovani malviventi, che gli ha strappato la collanina d'oro che indossava. Il gioiello è poi passato di mano in mano per impedire che la vittima potesse recuperarlo, fino all'arrivo alla stazione ferroviaria di Paderno Dugnano, dove i quattro sono scesi e sono scappati.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Paderno Dugnano e del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni. I quattro giovani sono stati rintracciati mentre camminavano come se niente fosse proprio a Paderno, all'interno del quartiere Villaggio Ambrosiano. La collanina è stata così recuperata e restituita al proprietario. I carabinieri hanno inoltre sequestrato un'altra catenina d'oro, sulla quale sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza, ma che è senz'altro il bottino di qualche altro colpo messo a segno in precedenza dalla banda di "maranza".

Tutti e quattro i giovani egiziani sono stati arrestati e ieri mattina, dopo la convalida dell'arresto, sono stati accompagnati in carcere. A carico di uno di loro pendeva anche un ordine di carcerazione, un aggravamento di una precedente misura (obbligo di dimora) emesso dal tribunale di Milano per una rapina commessa alla stazione di Pavia.

Nel medesimo lasso di tempo in cui la banda di quattro egiziani metteva a segno il proprio colpo sul treno in Brianza, a Milano un malvivente "solitario" stava derubando il punto vendita "Dm" di piazza Napoli. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è successo qualche minuto prima delle 13. Il rapinatore, stando a quanto messo a verbale, è entrato all'interno del punto vendita e si è diretto a una cassa, dove si è poi fatto consegnare i contanti presenti (circa 600 euro).

Quando le

"Volanti" della polizia sono intervenute sul posto il malvivente era scappato facendo perdere le proprie tracce. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso del negozio e della zona.