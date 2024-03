Rai: nessun accordo per Amadeus conduttore

Fuga (in avanti?) di notizie Rai con smentita. Quello del 2024, dopo cinque edizioni, dovrebbe proprio essere stato l'ultimo Sanremo di Amadeus e invece... Secondo Italia Oggi, il conduttore avrebbe accettato la proposta dell'Ad Roberto Sergio che gli avrebbe chiesto di condurre altri due Festival, e non solo. Partiamo dai fatti. Il contratto di Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, è attualmente vicino alla scadenza, ragion per cui la televisione di stato avrebbe formulato una nuova proposta e, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano economico nei piani alti di Viale Mazzini, il conduttore avrebbe dato un assenso. Una bozza di contratto che, però, non sarà quella definitiva. L'intento dell'operazione, ovviamente, sarebbe per la Rai quello di riconquistare il conduttore, dal momento che da quando ha varcato le porte dell'Ariston, Amadeus è riuscito a riportare il Festival a nuova vita e a numeri sempre da record. Dalla dirigenza Rai però è rapidamente arrivata una smentita piuttosto secca. «Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate». E l'Ad Sergio ha ribadito parlando con Lapresse: «Così si fa solamente del male all'azienda».

Restano le altre indiscrezioni circolate sui media. Come l'ipotesi di uno show con Amadeus e Fiorello in prima serata su Raiuno, di cui si vocifera già da un po'. Era stato lo stesso Amadeus a Sanremo a parlarne, specificando che però non c'era ancora nessun accordo. «Mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una prima serata io e te, gli Amarello», aveva detto con un pizzico di ironia al Festival l'ex direttore artistico. Intanto attorno all'Ariston che verrà circolano anche altri nomi. Tra le ipotesi sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025: Alessandro Cattelan o un ritorno a Carlo Conti. Era stata sollevata anche l'ipotesi Massimo Giletti, tornato in azienda dopo anni a La7.