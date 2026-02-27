Razzia al Mercato Isola all'ora dell'aperitivo

Razzia lampo al Mercato comunale Isola di piazzale Lagosta, la movida milanese trasformata in self-service per ladri seriali. Quattro peruviani due uomini di 30 e 31 anni, due donne della stessa età entrano, saccheggiano uffici e borse, escono carichi come muli e finiscono in manette. Le accuse sonourto aggravato in concorso, più ricettazione per il bottino extra accumulato in zona.

La Squadra Mobile, in servizio serale anti-predatori mercoledì 25 febbraio, becca questi sudamericani mentre sfilano pc portatili dagli zaini, gettando roba per strada come se fosse spazzatura. Velocissimi a piedi verso viale Zara, poi sul bus 92. Gli agenti si dividono: una parte entra al Mercato, raccoglie le urla dei derubati ("sparite borse, laptop, occhiali!"); l'altra insegue il quartetto fino a viale Stelvio angolo via Farini. Fermati sul mezzo che hanno preso di corsa mentre fuggivano e controllati, avevano zaini gonfi di cellulari, cuffie auricolari, capi di abbigliamento, laptop, occhiali da vista e borse varie. Valore stimato: 20mila euro. Roba che è risultata rubata lì al Mercato e in altri locali dell'Isola poco prima.

Nove le vittime, tutti italiani tra i 21 e i 39 anni, tutti dipendenti di una società che offre servizi finanziari attraverso tecnologie digitali avanzate e che stavano facendo un tranquillo aperitivo, del tutto ignari che nei tavoli accanto nascondevano mani rapide. I quattro peruviani non solo hanno rubato sul posto, ma hanno accumulato refurtiva da chissà quante altre scorribande serali. Arrestati in flagranza, ora processati per direttissima. Praticamente tutta la refurtiva è stata recuperata, un piccolo sollievo per chi si è visto sparire il computer di lavoro o gli occhiali da sole griffati.

Isola, ex quartiere operaio diventato hipster, pullula di aperitivi, coworking e startup. Risultato: prede facili per bande organizzate che colpiscono dove c'è distrazione e soldi in tasca.

La Polizia stavolta arriva in tempo, ma il messaggio è chiaro: la movida milanese non è più solo cocktail e luci al neon. È anche un supermarket a cielo aperto per chi entra con l'idea di uscire più ricco. E senza pagare il conto.