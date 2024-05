Rds con il "Summer Festival" incontra anche la Generazione Z

Anche le radio scendono in piazza. Uno dei modi migliori per restare in contatto con gli ascoltatori, soprattutto i più giovani, è di creare eventi estivi nei quali trasformare le proprie playlist in concerti. Un rituale che va oltre la musica ed è tradizionalmente uno dei grandi appuntamenti che si susseguono nel tempo. Perciò ben venga Rds 100% Grandi Successi che per il terzo anno organizza l'Rds Summer Festival con sei tappe in sei città, da Senigallia a Pescara a Barletta, nelle quali, di volta in volta, si alterneranno i nomi del momento, praticamente un parterre sterminato, da Achille Lauro a Fedez, Elodie, Gabbani, Negramaro fino a The Kolors. Anche i conduttori si alternano. Iniziano Rossella Brescia (foto) con Giacomo Ciccio Valenti e Baz a Senigallia il 21 e 22 giugno e poi arrivano Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi (Pescara 28, 29), Anna Pettinelli al Fossato del Castello di Barletta il 5 e 6 luglio e poi da Palmi il 19 e 20, Petra Loreggian a Messina il 12 e 13 fino a Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro chiudono a Rimini il 26 e 27. Sono grandi feste che fanno da colonna sonora ad altre piccole feste come accade da decenni, con il pubblico che si incontra, si intreccia, si diverte e soprattutto, con gli applausi e l'entusiasmo più o meno clamoroso, inizia a individuare quello che sarà il brano più popolare dell'estate. Ultimamente la progessiva «solitudine» imposta da tecnologia e social ha fatto intendere che ad adolescenti e ragazzi questi eventi interessino sempre meno.

Ma è un errore di valutazione perché, quando le occasioni meritano davvero, il pubblico più giovane non si fa problemi a partecipare.