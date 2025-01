Record di controlli della Polaria a Linate. Identificati 1,8 milioni di passeggeri

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2024 la polizia di frontiera di Milano, in funzione di controllo delle frontiere esterne dello Spazio Schengen, ha registrato un forte incremento delle attività rispetto al 2023 sono stati identificati e sottoposti a verifiche circa 1,8 milioni di passeggeri e sono stati individuati e respinti agli Stati di provenienza 28 stranieri per mancanza di documenti validi per l'ingresso in Italia, con un aumento di circa il 25 per cento rispetto allo scorso anno. A Linate sono stati accompagnati alla frontiera, e quindi rimpatriati, 400 persone destinatarie di un provvedimento di espulsione. Sono stati inoltre effettuati 52 sequestri di documenti rubati, contraffatti o con visti falsificati. Il numero dei documenti sequestrati ha registrato un aumento rispetto allo scorso anno di circa il 10 per cento.

Nel 2024 sono state eseguite 113 catture, in esecuzione di provvedimenti di condanna per reati di particolare impatto sociale o considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, su mandato di arresto europeo o in flagranza di reato, con un incremento di circa il 24 per cento.

E sono state denunciate a piede libero 79 persone, a fronte delle 52 del 2023, principalmente per reati relativi al possesso di passaporti rubati, contraffatti o con visti d'ingresso alterati o per furti in aeroporto e appropriazione indebita di auto a noleggio. Nei casi di furto, per lo più di profumi e orologi, sono stati individuati gli autori e recuperata la refurtiva nel 90 per cento dei casi.