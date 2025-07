Regione, oltre un milione per 43 progetti

Un lavatoio ottocentesco nel villaggio industriale di Crespi d'Adda (Bg). Una cappella votiva danneggiata da un albero in cima al Sacro Monte di Varese. Un organo antico ridotto al silenzio nella chiesa di Casale Litta (Va). Ma anche una biblioteca da rigenerare, un sentiero carolingio da riscoprire, un museo rurale da costruire. Sono frammenti della Lombardia più profonda, oggi al centro di una nuova azione di valorizzazione grazie all'Avviso Unico Cultura 2025, lo strumento con cui la Regione ha finanziato 43 progetti. L'investimento ammonta a oltre un milione in conto capitale, interamente coperto con fondi del bilancio regionale. La misura rappresenta l'esito operativo del bando, pubblicato ad aprile, articolato su quattro ambiti: promozione educativa e culturale, spettacolo dal vivo, ecomusei, patrimonio materiale e immateriale. Risorse anche per progetti milanesi.

Dalle fondamenta paleocristiane del Duomo alle sale multimediali del Museo dei Popoli e delle Culture, passando per i cammini storici: la provincia di Milano è tra le destinatarie dei finanziamenti stanziati dalla Regione con l'Avviso Unico Cultura 2025. Tra i progetti spicca quello della Veneranda Fabbrica del Duomo, che riceve 49.044 euro in conto capitale per il riallestimento dell'area archeologica del Duomo. L'intervento migliorerà l'accessibilità del percorso sotterraneo tra le vestigia delle basiliche paleocristiane e del battistero di San Giovanni alle Fonti, con l'installazione di supporti digitali interattivi e segnaletica inclusiva. "Sostenere la Fabbrica del Duomo dichiara l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso significa prendersi cura delle radici profonde della nostra civiltà. L'area archeologica non è solo un luogo da visitare, ma una pagina viva della nostra storia, che merita di essere restituita alla cittadinanza con strumenti contemporanei e accessibili a tutti". Di più.

Sempre a Milano, la Fondazione Pime Onlus ottiene 25mila euro per il potenziamento del Museo Popoli e Culture in via Monte Rosa. Il progetto prevede il rinnovo tecnologico delle postazioni, l'ampliamento del percorso espositivo e nuovi servizi per l'accoglienza. "Anche nei musei più piccoli e preziosi aggiunge Caruso la cultura lombarda dimostra la sua capacità di raccontare il mondo. A essere premiata non è solo una struttura, ma la volontà di mantenere vivo un dialogo tra popoli, religioni e geografie". Avanti tutta.

Nel territorio metropolitano, San Giuliano Milanese riceve 22.620 euro per l'ampliamento e la valorizzazione del Sentiero dei Giganti, itinerario legato all'omonima Battaglia del 1515. Previsti nuovi pannelli didattici, installazioni tematiche e la realizzazione del landmark artistico "Big Throne", concepito come attrattore turistico e simbolico. "Dare valore ai cammini storici sottolinea Caruso significa costruire cultura con i piedi per terra. Il patrimonio non vive solo nei musei, ma anche nei percorsi che attraversano il paesaggio e le memorie collettive". Infine la Fondazione artistica Poldi Pezzoli. Nel campo dell'innovazione museale, la Fondazione ottiene 24.

815 euro per un nuovo impianto di illuminazione finalizzato alla tutela delle opere e alla valorizzazione dell'esperienza del visitatore. "Sono segnali forti conclude Caruso che raccontano una Lombardia in cui ogni angolo può diventare centro di identità e innovazione".