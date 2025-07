La Regione porta 6mila giovani in montagna

Escursioni guidate, visite in malga, percorsi alla scoperta dei luoghi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, workshop sulla gestione sostenibile dei ghiacciai, trekking per disabili, convegni e momenti formativi sull'agricoltura montana: sono i progetti finanziati nell'ambito della Legge per le Montagne di Lombardia ispirata ai valori contenuti nella carta di Save the Mountains. I progetti, approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, hanno l'obiettivo di portare quest'estate 6mila giovani e famiglie sulle montagne lombarde. Il presidente Federico Romani si dichiara convinto che questo "è il primo passo per dare un futuro a questi territori e mantenere l'identità delle comunità che ci vivono e lavorano".

Sei i progetti e uno stanziamento di 60mila euro per valorizzare esperienze nei rifugi alpini lombardi con attenzione ai più fragili. "Iniziative concrete - sottolinea il consigliere segretario Jacopo Scandella - che coinvolgono persone che, altrimenti, mai si sarebbero avvicinate alla montagna". Di "attenzione concreta, non solo per il patrimonio materiale, il paesaggio e le strutture, ma anche per quello immateriale, fatto di cultura, sacrificio, e passione" ha parlato il presidente della Commissione Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine Giacomo Zamperini. Alla presentazione sono intervenuti Emilio Aldeghi per il Cai regionale, Roberto Gualdi presidente dell'Associazione Montagna Italia, Paolo Valoti per la Sezione Ana di Bergamo e Renato Veronesi del Cai di Brescia.

L'Ana Bergamo ha presentato "Giovani in cammino con la Montagna", iniziativa per avvicinare giovani, genitori e insegnanti ai luoghi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale in Lombardia. Del Cai Brescia "Il ghiacciaio in città: dalla montagna al rubinetto", cinque tappe tra la Valcamonica, il Rifugio Garibaldi e Brescia per approfondire la gestione sostenibile della risorsa idrica del ghiacciaio dell'Adamello.

Del Cai di Lecco "Tre giorni in montagna con il gruppo Montagna Terapia" che coinvolge gli ospiti della Comunità riabilitativa di Bellano e pazienti del Centro psicosociale di Lecco. Dell'Uncem il progetto "Dalla montagna al futuro: sostenibilità e tradizione nell'agricoltura" che si terrà negli alpeggi della provincia di Sondrio.