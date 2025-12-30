La Regione si fa la sua tivù. E il Consiglio sbarca su TikTok

Una televisione e il successo sul social TikTok. Regione Lombardia chiude il 2025 lanciando online "Lombardia Notizie Tv", una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch della Regione. "Una vera e propria Tv - assicurano i responsabili - con tanto di palinsesto che dalle 8 a mezzanotte proporrà servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori". Una decisione, spiega il direttore della Comunicazione Pierfrancesco Gallizzi "che guarda al futuro, visto che proprio YouTube e le altre piattaforme su Internet sono in costante crescita e soprattutto tra le nuove generazioni, ottengono sempre più consensi". La partenza con una "fase di rodaggio" imperniata sull'evento clou: le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026 con podcast, interviste e news giornalistiche su tutto ciò che accadrà dal 6 febbraio a Milano e sulle montagne di Bormio e Livigno. Tra gli ospiti le grandi campionesse dello short track Arianna Fontana e dello snowboard Michela Moioli, il plurimedagliato olimpico Antonio Rossi e il re dei 100 metri Marcell Jacobs.

Per non essere da meno, quello lombardo spiega di essere il primo Consiglio regionale sbarcato su TikTok. Con i primi video che si avvicinano già alle 30mila visualizzazioni e superano il migliaio di like. Il parlamento lombardo in questi ultimi mesi ha investito molto sui canali social come strumento per veicolare informazioni e notizie sull'attività del Palazzo ed è l'unico in Italia ad aver attivato e aperto un proprio profilo su Facebook, X, Instagram, Linkedin e ora anche TikTok, a cui si accompagna il canale YouTube come contenitore dei prodotti e dei servizi video informativi.

"Ogni prodotto e contenuto informativo è interamente realizzato dalla nostra redazione - sottolinea il direttore della Struttura stampa lombarda Aurelio Biassoni- senza alcuna spesa o ricorso a soggetti e agenzie esterne".