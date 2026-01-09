Repetto dopo l'Uomo Ragno ora trova "Spider Woman"

Mauro Repetto, la nuova sfida. Anzi, le nuove sfide. La prima di queste è In riva a te, un brano pop-rock scritto per celebrare l'universo "Lui e Lei", raccontando la parte più bella dell'amore, quando si è a pochi metri dal raggiungerlo. Da oggi, 9 gennaio, si potrà ascoltare in radio, ma non solo, perché la canzone farà parte anche dello spettacolo Ho trovato Spider Woman, prodotto da MaMo s.r.l. Una serie di anteprime teatrali apriranno il 2026 concludendosi il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano, e ripartendo con la stagione teatrale 2026/2027 quando lo spettacolo arriverà nelle principali città italiane.

L'ultima esperienza teatrale con cui Repetto (nella foto) ha ritrovato il contatto con il suo pubblico ha acceso i riflettori sulle sue capacità di performer a 360 gradi. Mauro ha dimostrato non solo di avere doti canore e attoriali, ma anche un'energia e spontaneità fuori dal comune, riuscendo a conquistare il cuore di quattro generazioni. In Alla ricerca dell'uomo ragno ripercorreva la storia degli 883 e dell'eroe degli anni 80 e 90 che rappresentava i sogni e le paure di una generazione. Con il nuovo Ho trovato Spider Woman invece Repetto fa un salto e racconta il passaggio dall'eroe maschile di ieri alla supereroina di oggi, tessendo nuove storie e nuove emozioni.

Sul palco questa volta ci sono Mauro Repetto e Monica De Bonis (Spider Woman) in un confronto tragicomico uomo-donna. Tra canzoni inedite e cover, raccontano la storia di una coppia che è poi la storia dei superpoteri di ogni donna. "Oggi i tempi sono cambiati. Il vero supereroe non indossa più la maschera di Peter Parker: oggi ha il volto e la forza della donna. Nasce così Spider Woman, simbolo di una nuova epoca, in cui è la figura femminile a diventare protagonista. Racconto questo passaggio con lo sguardo sincero e diretto mio e di Monica De Bonis sul rapporto tra uomo e donna.

Nello spettacolo celebro il rapporto tra lui e lei con le tragicomiche discese agli inferi, momenti di angoscia riscattate subito dopo dal profumo di paradiso che gli altrui occhi ci possono regalare, tra fisime e tic", commenta Repetto. RS