Riki posta la cover, ma non rischia la squalifica da Sanremo 2020

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. L'evento in arrivo verrà condotto da Amadeus su Rai 1 e si terrà al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio. Ma, negli ultimi giorni, sono esplose le prime polemiche sull'attesa gara della canzone italiana. Come quella che vede Riccardo Marcuzzo in arte Riki accusato di aver lanciato in rete uno spoiler proibito, in inottemperanza rispetto al regolamento di Sanremo 2020. Secondo quanto era stato segnalato da Striscia la notizia -nella puntata di ieri- il cantautore originario di Segrate e classe 1992 ha regalato ai fan un frammento-audio della sua cover prevista a Sanremo: L'edera di Nilla Pizzi. E dall'ultimo gesto social è sorto un punto di domanda sul suo conto. In molti, tra cui i fan dello stesso, ora si chiedono se Riki debba essere squalificato dal Festival. E a rispondere al quesito in questione, ci ha pensato la produzione dell'evento.

Così come segnalato dal direttore di All music Italia, Massimiliano Longo, a Striscia, Riki era accusato di aver violato il regolamento del 70esimo Festival. Secondo il segnalatore, quindi, il cantante non ha rispettato le regole stabilite per la rinnovata gara: "Quest'anno, la pagina 10 del regolamento di Sanremo dispone: 'Si obbliga a non eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare le canzoni partecipanti a Sanremo 2020. In tutto o in parte. Su qualsiasi rete di comunicazione elettronica. Lo stesso vale anche per le canzoni di Sanremo interpretate nella terza serata dai 24 artisti della sezione Campioni. Anche se in versione diversa da quella interpretata o eseguita".

Ma, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, l'ex allievo di Amici non corre più il rischio di essere squalificato da Sanremo. E ciò lo si apprende da una nota. Il comunicato in questione è stato fornito dall'organizzazione del Festival per poi essere diramato attraverso l'Ansa.