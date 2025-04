Allergie primaverili, i dieci alimenti che rafforzano le difese immunitarie

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel pieno della stagione primaverile, sono milioni gli italiani che iniziano a soffrire delle allergie tipiche di questo periodo per il risveglio della vegetazione e la sempre maggiore diffusioni dei pollini nell'aria. Se per alcune persone si tratta di una vera e propria patologia che può essere tenuta a bada soltanto con cure farmacologiche, in altri casi si possono limitare le reazioni allergiche inserendo nella dieta alcuni alimenti che sono nostri "alleati" e in grado di ridurre i sintomi rafforzando la nostra immunità.

I cibi che possono aiutare

Tutti gli esperti sono concordi nel ritenere che le cipolle siano di grande aiuto perché contengono grandi quantità di quercitina, un flavonoide che troviamo anche in altri alimenti con benefiche proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Sono soprattutto quelle rosse a contenerne di più e andrebbero consumate crude per mantenere intatte le loro proprietà. Procedendo in ordine sparso ecco che va menzionata l'ananas che è ricca di vitamina C la quale protegge molto bene l'organismo e lo difende anche dall'attacco dei pollini specialmente con un altro agente presente nell'alimento, la bromelina.

Cosa succede agrumi e curcuma

Una macro area che non riguarda soltanto un frutto ma un insieme è rappresentato dagli agrumi: tra di essi i più efficaci in questa stagione sono sicuramente pompelmi, arance e limoni che anch'essi presentano un'alta percentuale di vitamina C. Una spezia molto efficace è sicuramente la curcuma la cui colorazione è dovuta ai curmuminoidi. Nel caso specifico della primavera è in grado di lenire molti disturbi legati direttamente alle allergie tant'è che viene venduta, oltre che in polvere come condimento, anche in capsule e gocce in erboristeria.

Altri alimenti contro le allergie

Un altro alimento con potenti proprietà antinfiammatorie è lo zenzero che viene consumato durante tutto l'anno: rispetto alla curcuma appena menzionata ha un gusto senz'altro più forte e marcato, a tratti anche piccante. Solitamente si può aggiungere negli estratti, centrifughe oppure succhi di frutta ma anche per degustare le tisane. A tal proposito ecco il tè verde che riuscirebbe a tenere lontani gli effetti dei pollini grazie all'elevato contenuto di polifenoli in grado di combattere efficacemente varie tipologie di infiammazioni come a naso, occhi e gola.

Non dimentichiamoci di un alimento principe della dieta mediterranea: il pesce, soprattutto quello azzurro e ricco di omega-3 come nel caso di sardine e sgombri ma anche salmone e tonno. Presente in vari momenti della giornata, anche lo yogurt combatte le allergie perché ricco di probiotici, ossia quei microrganismi vivi come batteri e lieviti, che, assunti in quantità adeguate, possono apportare benefici il nostro organismo. Per lo stesso discorso gli esperti consigliano anche il Kefir, una bevanda che si ottiene dalla fermentazione del latte ma anche di succo di frutta o acqua.

minerali come fosforo, zolfo, ferro, magnesio e soprattutto calcio (rafforza il cuore e le difese immunitarie del corpo) e potassio (fondamentale per il buon funzionamento del cuore e dei muscoli)",

Ultimo (il decimo) ma non per importanza c'è l': contiene "spiegano gli esperti di Humanitas. Le sostanze che rilascia possono aiutare, in primavera, anche contro le allergie: sarebbe bene consumarne almeno un cucchiaio al giorno dentro un bicchiere d'acqua ogni giorno.