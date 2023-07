Bocca amara, cause e rimedi naturali

La bocca amara è una sensazione molto diffusa che cela diverse cause.

È caratterizzata da un sapore metallico fastidioso che si sprigiona al mattino o subito dopo i pasti. Alla base di questo problema vi possono essere generalmente delle cattive abitudini alimentari con determinate carenze di vitamine o scarsa igiene orale che provocano a lungo andare gengiviti o parodontiti.

Le cause della bocca amara

Il sapore amaro in bocca è frequente soprattutto al mattino. In questo caso la causa principale è la presenza di batteri che si trovano sulla lingua e che producono delle piccole secrezioni di zolfo: a causa della riduzione della produzione di saliva durante la notte queste secrezioni si fanno più acute.

Il problema della bocca amara può essere provocato anche da una cattiva digestione che scatena acidità di stomaco. L’acidità tende ad alimentare i batteri che si trovano sulla lingua scatenando ancora di più quel fastidioso sapore amaro. La bocca amara può essere anche il sintomo di una patologia o problema al fegato. Quando questo organo è ben funzionante, oltre a metabolizzare gli enzimi serve a pulire il corpo da scorie e tossine dall’organismo: se qualcosa non va uno dei sintomi più comuni è proprio la sensazione di amaro in bocca. In estate il problema può essere anche il sintomo di scarsa idratazione e conseguente riduzione della salivazione.

I rimedi naturali

Per contrastare e prevenire la bocca amara può essere utile lavarsi i denti aggiungendo del bicarbonato di sodio sullo spazzolino da applicare prima del dentifricio. Serve per contrastare l’azione dei batteri che si possono annidare tra le gengive e sulla lingua. I denti vanno lavati almeno tre volte al giorno spazzolandoli accuratamente per circa tre minuti e sciacquandoli con il collutorio.

Un buon consiglio è quello di bere molta acqua durante il giorno in modo da garantire la giusta salivazione al cavo orale. La saliva è un disinfettante naturale che serve per contrastare i batteri che inevitabilmente sono nella bocca e che se restano per troppo tempo possono provocare seri problemi.

Una dieta sana e bilanciata riveste un ruolo importante per risolvere questo problema. Mangiare agrumi cancella il sapore amaro dalla bocca e stimola la produzione di saliva in maniera efficace. Il succo di limone e quello di barbabietola svolgono una funzione disintossicante per l’organismo se il problema è provocato da un fattore digestivo o legato al fegato. Anche il succo di aloe vera svolge un’azione antimicrobica e curativa del cavo orale uccidendo i batteri che provocano infezioni. Masticare i chiodi di garofano o la cannella è un rimedio naturale prezioso per liberarsi dall’amaro in bocca. Evitare di mangiare cibi fritti e piccanti può essere d’aiuto per limitare il problema.