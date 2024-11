Le proprietà benefiche di cacao e tè verde: proteggono dagli effetti dei cibi grassi

Ascolta ora 00:00 00:00

Mangiare male può avere effetti negativi per il nostro organismo ma ci sono alcuni alimenti in grado di bilanciare l'alimentazione poco sana: è il caso degli alimenti che contengono flavonoidi, pigmenti vegetali presenti in abbondanza nel mondo vegetale, che contrastano l'azione negativa dei cibi ricchi di grassi. Nel caso specifico, ricercatori inglesi dell'Università di Birmingham hanno scoperto un nuovo e importante ruolo soprattutto dal cacao e dal tè verde che possono proteggere la funzione vascolare durante periodi di stress quotidiano.

I risultati della ricerca

Lo studio è pubblicato sulla rivista Food and Function: a un gruppo di giovani adulti sani sono stati fatti mangiare due croissant al burro con 10 g di burro salato, 1,5 fette di formaggio cheddar e 250 ml di latte intero a colazione e una bevanda al cacao ad alto contenuto di flavonoidi, a un altro gruppo una bevanda al cacao con un basso contenuto di flavonoidi. I partecipanti hanno successivamente completato un test di matematica con le misurazioni, nel frattempo, dell'attività cardiovascolare e quanto ossigeno arrivasse nei tessuti della corteccia prefrontale: il team ha evidenziato che la seconda bevanda è stata efficace nel prevenire il declino della funzione vascolare a seguito di stress e consumo di grassi.

"Una nuova strategia alimentare"

La dottoressa Catarina Rendeiro, docente associato in Scienze Nutrizionali e autrice principale del lavoro ha spiegato che viene dimostrato come " il bere o mangiare un alimento ricco di flavonoidi può essere utilizzato come strategia per mitigare parte dell'impatto di scelte alimentari più scadenti sul sistema vascolare. Ciò può aiutarci a prendere decisioni più consapevoli su cosa mangiare e bere durante i periodi di stress ". Tutto questo perché i cibi ricchi di grassi possono influenzare negativamente la funzione vascolare e l'apporto di ossigeno al cervello.

Dove si trovano i flavonoidi

Oltre al cacao, però, i flavanoidi così benefici per la salute e in grado di regolare la pressione sanguigna e la protezione della salute cardiovascolare, si trovano in diversi frutti (mele e uva), verdure (cipolle, pomodori, cavoli e broccoli), tè e noci tra cui bacche e cacao non lavorato. " Per coloro che tendono a concedersi uno sfizio quando sono stressati o dipendono da cibo pronto perché svolgono lavori che richiedono molta pressione o hanno poco tempo, adottare alcuni di questi piccoli cambiamenti potrebbe fare davvero la differenza", spiega Rendeiro.

Dove cercarli

Il team spiega che, oltre agli alimenti che contengono flavonoidi naturalmente, nei supermercati si può andare alla ricerca di polvere di cacao lavorata al minimo: se non dovesse piacere si possono acquistare tè verde, tè nero e bacche.

Secondo le linee guida internazionali, la dose massima di flavonoidi al giorno è pari ache possono essere raggiunti consumando due tazze di tè nero o verde ma anche una combinazione di bacche, mele e cacao di alta qualità.