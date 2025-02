Cellulite, arriva il "cocktail" di enzimi per combatterla: ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si tratta di una novità assoluta ma in Italia si sta diffondendo sempre di più: stiamo parlando della mesoterapia enzimatica, in pratica un mix di enzimi in grado di ridurre gli inestetismi della cellulite ma non solo. Questo "cocktail", infatti, è in grado di ridurre le zone dove si accumula maggiormente il grasso oltre a provocare un netto rilassamento cutaneo.

Di cosa si tratta

C'è da dire subito che questo metodo è assolutamente naturale e può essere applicato in svariate parti dell'organismo che non siano soltanto le cosce ma anche addome, ginocchio e doppio mento. Ma qual è la formula "magica" per ottenere tre miglioramenti contemporaneamente? " La formulazione specifica a base di collagenasi, lipasi e ialuronidasi, iniettati nei tessuti bersaglio, permette di affrontare l'inestetismo in modo completo, non invasivo, in poche sedute e senza controindicazioni ", ha spiegato ad AdnKronos Salute la dottoressa Patrizia Gilardino, socia Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica) ed iscritta all'Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe).

Gli enzimi come trattamento

Nella medicina estetica è prassi ormai consolidata quella di iniettare enzimi perché si tratta di una soluzione non invasiva e molto specifica: se all'estero è già molto utilizzata, specialmente nel nostro Paese sta iniziando a prendere piede perché " è possibile combattere gli inestetismi su tutti i fronti - aggiunge Gilardino - con un ruolo mirato nel miglioramento dell'aspetto cutaneo" . I tre enzimi, infatti, vengono iniettati tramite la mesoterapia.

Le tre fasi vengono poi spiegate nel dettaglio dalla specialista: " La collagenasi agisce rompendo i setti fibrotici responsabili dell'aspetto a buccia d'arancia tipico della cellulite, mentre la lipasi facilita la riduzione delle cellule adipose, rendendola particolarmente efficace nel trattamento delle adiposità localizzate. L'ialuronidasi, infine, contribuisce al drenaggio dei liquidi in eccesso, contrastando la ritenzione idrica e migliorando la componente edematosa della cellulite ".

Quali sono i vantaggi