Labbra screpolate d'estate, come renderle morbide. 4 soluzioni da portare anche in vacanza

Le labbra screpolate sono molto frequenti durante la stagione estiva e sono un problema fastidioso e inestetico.

Le labbra sono una zona molto delicata e sensibile del viso. Esposte ai raggi solari, al vento, alla salsedine del mare o semplicemente all’aria condizionata possono risentirne. Una delle cause più comuni in estate è la disidratazione. Sono spesso il segnale evidente che non si beve abbastanza.

A causa della mancanza di ghiandole sudoripare tendono ad assorbire facilmente liquidi e tutti gli ingredienti idratanti dei prodotti che si utilizzano. Presentano inoltre una quantità limitata di melanina rispetto alle altre zone del corpo. Di conseguenza tendono a seccarsi con più facilità quando le si espone al sole. A ciò si aggiunge che molto spesso si tende a mordicchiarle o ad utilizzare con frequenza prodotti o cosmetici troppo aggressivi per esse.

Per non rinunciare a labbra idratate e in salute anche in estate e in vacanza vi sono una serie di soluzioni preziose e naturali.

Balsamo naturale a base di burro di karité

Ottimo rimedio naturale per idratarle efficacemente. Svolge una potente azione emolliente e nutrente perché ricco di acidi grassi essenziali e vitamina E, alleata della salute della pelle. Basta applicarne una piccola quantità sulle labbra più volte al giorno. Consigliata l’applicazione prima di uscire e andare al mare o prima di andare a letto.

Lip oil a base di olio d’oliva

Grazie alle sue preziose proprietà lenitive l’olio extravergine di oliva protegge e cura la pelle delle labbra che tende a seccarsi. Dona una massima idratazione oltre che al nutrimento perché ricco di vitamina E, grassi e acidi. Favorisce la rigenerazione cellulare contrastando la formazione dei radicali liberi. Basta applicarne una piccola quantità prima di uscire e lasciare che si assorbi completamente.

Impacchi di camomilla contro il rossore

La camomilla è nota per le sue proprietà emollienti e lenitive. Dopo aver preparato un infuso e una volta freddo basta applicarlo sulle labbra con un po’ di ovatta. Si può ripetere il tutto anche più volte al giorno. Riduce anche il rossore e il dolore provocato dalla prolungata esposizione ai raggi solari.

Miele e zucchero per uno scrub esfoliante

Questi due preziosi ingredienti facili da reperire combinati insieme sono efficaci per rimuovere le cellule morte da questa zona. Lo zucchero infatti esfolia delicatamente rimuovendo le pellicine. Invece l’azione emolliente del miele contribuisce a renderle più morbide e lisce al tatto.

Basta mescolare questi due ingredienti in una ciotola in modo da creare una pasta compatta da passare sulle labbra accompagnata da massaggi delicati e circolari. Si può eseguire lo scrub una volta alla settimana. In caso le labbra risultano troppo secche va anche bene ripeterlo due, tre volte alla settimana senza controindicazioni.