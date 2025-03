Vitamina E, a cosa serve e come farne il pieno

Ascolta ora 00:00 00:00

La vitamina E, nota come tocoferolo è importante per il nostro organismo perché ha un effetto altamente stimolante soprattutto in vista della stagione primaverile.

È anche conosciuta come “vitamina delle donne” per il suo potere antiossidante e antinfiammatorio. Molto sfruttata nell’ambito della cosmetica per la cura e la bellezza di pelle, capelli e unghie.

L’assunzione quotidiana di vitamina E è di circa 8 milligrammi al giorno e si assume principalmente attraverso una dieta sana e regolare. Per gli sportivi e per chi conduce una vita molto movimentata il fabbisogno quotidiano è di circa 10 milligrammi. Una sua carenza può provocare molti danni al metabolismo e al sistema immunitario oltre a creare disturbi a danno del sistema nervoso come astenia, difficoltà di concentrazione, insonnia, vulnerabilità.

A cosa serve la vitamina E

Questo micronutriente svolge diverse funzioni per il sostentamento quotidiano dell’organismo. Principalmente è un’alleata della salute del cuore perché protegge efficacemente il cuore e le arterie rimuovendo gli eccessi di colesterolo cattivo che si depositano e che possono provocare malattie cardiocircolatorie rischiose come arteriosclerosi, ictus, infarto del miocardio. Al contrario aumenta la produzione di colesterolo buono che impedisce l’aggregazione delle piastrine.

La sua azione preziosa nei confronti della pelle è molto nota. Questa vitamina è infatti in grado di contrastare la formazione dei radicali liberi che sono i responsabili dello stress ossidativo e della comparsa delle prime rughe. Grazie ad essa la pelle risulta idratata, nutrita in profondità, elastica e giovane, più a lungo. Contrasta anche gli effetti dannosi dei raggi Uva e Uvb quando ci si espone al sole. Utile infatti per prevenire scottature solari ed eritemi.

È una vitamina amata dagli sportivi perché potenzia la loro resistenza fisica in vista di un pesante e duro allenamento. Ha un effetto diuretico e proprio per questo combatte la ritenzione idrica oltre a riattivare la microcircolazione in caso di vene varicose. Per le donne durante il ciclo mestruale è in grado di riequilibrarlo e lenire i dolori.

Essendo un coadiuvante del calcio permette all’organismo di assorbirlo correttamente in modo da contrastare l’osteoporosi in menopausa e rendere ossa e denti forti sin da piccoli.

Come fare il pieno di vitamina E

Questa vitamina è presente in molti alimenti di origine vegetale. Ad esserne maggiormente ricca è la frutta secca come mandorle, noci, pistacchi, nocciole. Consentono anche di farne il pieno gli olii vegetali, in primis, l’olio extravergine d’oliva. Bastano due cucchiai di esso per assicurarsi la dose giornaliera.

Lo stesso vale per l’olio di semi di girasole, l’olio di germe di grano, l’olio di fegato di merluzzo, l’olio di mandorle dolci, l’olio di soia.

È contenuta anche nei broccoli, negli spinaci, nell’avocado, nei peperoni soprattutto gialli e rossi. Per permettere all’organismo di assorbirla al meglio opportuno assumerla in combinazione con la vitamina C.