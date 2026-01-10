Olio di cocco, i benefici per la skin care invernale. Come utilizzarlo

L’olio di cocco per la pelle è diventato negli ultimi anni protagonista della skin care quotidiana soprattutto durante la stagione invernale.

Il suo profumo è invitante e dall’azione nutriente e idratante. Si ricava dalla polpa essiccata della noce di cocco. È ricco di grassi saturi tra i quali troviamo il noto acido laurico che svolge un’azione protettiva dai danni provocati dal freddo e dall’inquinamento atmosferico per l’epidermide.

Molto utilizzato in Oriente e sfruttato soprattutto per le sue preziose proprietà emollienti. ideali per contrastare ogni tipo di secchezza cutanea. Va utilizzato con moderazione e una certa cautela perché può risultare irritante per alcune pelli sensibili. In particolare chi ha la pelle sensibile, grassa o con tendenza all’acne deve prestare una certa attenzione. Sconsigliato l’utilizzo a chi è intollerante alle noci perché potrebbe avere delle reazioni allergiche.

Durante l’inverno l’ideale è cospargere un lieve strato di sulla pelle del viso prima di uscire dopo averla detersa bene. Si assorbe con estrema facilità lasciando la pelle morbida e setosa al tatto. I suoi benefici sono innumerevoli e vale la pena sperimentarli durante questa stagione. Secondo gli esperti di bellezza 5 sono essenzialmente i benefici di questo olio per la skin care quotidiana durante il periodo più freddo dell’anno.

Antibatterico naturale

La sua riserva di acido laurico svolge una potente azione antimicotica e antibatterica che aiuta a ridurre i batteri che si accumulano sul derma e che possono scatenare delle spiacevoli rossori e infiammazioni.

Massima idratazione

Questo tipo di olio è altamente emolliente e idrata in profondità grazie ai suoi acidi grassi. È anche in grado di lenire la secchezza causata dal freddo che scatena la tipica sensazione della “pelle che tira”. Sempre i suoi acidi grassi agiscono come occlusivo per sigillare l'umidità. Ottimo per contrastare le screpolature.

Rimuove efficacemente il make up

Può essere utilizzato come struccante. La sua texture delicata è adatta a anche per le zone più sensibili come quella contorno occhi. Basta strofinarlo con un dischetto di cotone con delicatezza in modo da lavare via il make up più ostinato soprattutto quello lasciato dal mascara e dal kajal.

Azione anti- aging

Ricco di sostanze antiossidanti che prevengono la formazione dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo. Previene la comparsa delle prime rughe.

Scudo protettivo contro i raggi Uv

La sua applicazione crea

una sorta di schermo protettivo sulla pelle che serve per. Utile anche per prevenire la formazione delle linee sottili premature e le macchie scure o discromie.