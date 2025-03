Ascolta ora 00:00 00:00

Gli acidi grassi o acidi essenziali svolgono una preziosa azione anti- aging per la salute dell’organismo.

A dimostrarlo è uno studio condotto dall’Institute for Behavioral Medecine Research in collaborazione con l’Ohio State University College of Medecine, negli Stati Uniti, che conferma quanto consumare cibi che li contengono aiuta a mantenere in salute le cellule rallentando efficacemente il loro invecchiamento.

Servono inevitabilmente a contrastare lo stress ossidativo. Allo studio in questione hanno partecipato sia uomini che donne di circa cinquant’anni che assumevano ogni giorno circa 2,5 grammi di acidi grassi. Il primo risultato che è emerso dalla loro sana abitudine è che grazie a questo tipo di alimentazione il livello di cortisolo, noto come ormone dello stress risultava basso.

Inoltre è emersa una maggiore attività dell’enzima telomerasi. Quest’ultimo si occupa di riparare i danni che lo stress provoca nel DNA e che spesso possono sfociare in tumori e infiammazioni molto dannose.

Quali sono gli acidi grassi e a cosa servono

Gli acidi grassi sono comunemente gli omega 3 e omega 6, l’acido alfa- linolenico e l’acido linolenico. La loro assunzione giornaliera è indispensabile per proteggere l’organismo dai danni dello stress e dall’invecchiamento legato all’età.

Svolgono una potente azione antinfiammatoria e un ruolo importante anche nella crescita e sviluppo del cervello. Aiutano a contrastare il cattivo umore. Regolano la pressione sanguigna e mantengono in equilibrio la funzione renale. Sono ritenuti un vero e proprio toccasana per la salute del sistema cardio- circolatorio perché aiutano a contrastare la formazione del colesterolo cattivo, responsabile di malattie cardio circolatorie come arteriosclerosi, ictus e infarto.

La loro assunzione giornaliera è raccomandata persino dall’American Heart Association. Rendono più forte il sistema immunitario contro l’attacco di virus e batteri. Contrastano la formazione dei radicali liberi mantenendo la pelle più elastica, luminosa e giovane, più a lungo. Nelle donne in gravidanza contribuiscono a mantenere in salute il feto contribuendo al loro equilibrato sviluppo.

Quali sono gli alimenti ricchi di acidi grassi

Gli acidi grassi sono contenuti in alimenti sia di origine vegetale che animale. In particolare troviamo l'acido alfa-linolenico (ALA) nei semi oleosi come i semi di soia, i semi di lino, i semi di girasole. Ne sono ricchi la frutta secca come le nocciole, le mandorle, le noci, i pistacchi.

Via libera anche alla verdura a foglia larga come cavoli, lattuga, cavolo cappuccio, spinaci, verza. Invece l'acido eicosapentaneoico, (EPA), e l'acido docosaesaenoico (DHA) li troviamo in molti alimenti di origine animale come il pesce grasso, in particolare il salmone, lo sgombro, la trota, le sardine.

Anche alcuneli contengono, in particolare quella Nori e Kombu.

Troviamo una buona quantità di acidi grassi anche nell’avocado. Le uova sono l’alimento che ne garantiscono un buon apporto, soprattutto quelle prodotte da galline allevate a terra.