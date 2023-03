Il regalo delle api per affrontare i cambi di stagione

Con l’inizio della primavera dobbiamo affrontare i malesseri tipici stagionali: possiamo soffrire di un calo di energie psico-fisiche e di una alterazione dei sistemi fisiologici, i cui sintomi più comuni sono stanchezza, mancanza di concentrazione, sonno irregolare, stress irritabilità, leggeri stati depressivi e maggiore vulnerabilità a malanni.

Questo avviene perché il cambio di stagione porta modifiche ambientali di luce, temperature e pressione atmosferica che influiscono sul nostro orologio biologico interno, noto come ritmo circadiano.

Il nostro corpo è in grado di adattarsi a questi cambiamenti e di mantenere l'omeostasi, ovvero l'equilibrio interno, ma questo adattamento richiede un poco di tempo.

Vengono in aiuto del nostro organismo le sostanze prodotte delle api, veri e propri regali della natura, ricche di nutrienti ed elementi con proprietà che danno maggiore resistenza alla fatica, energia fisica e mentale e proteggono il sistema immunitario. Le troviamo negli integratori alimentari, in diverse forme, come capsule, fiale, compresse e polveri e sono un vero e proprio elisir per rispristinare più velocemente il nostro benessere.

Di particolare importanza sono 3 componenti presenti negli integratori: la pappa reale, il polline e la propoli. Scopriamoli insieme.

La pappa reale

Prodotta dalle ghiandole delle api operaie, serve per nutrire le larve delle api regine. È un prodotto pregiato, delicato, puro e naturale che può essere assunto da tutti. È ricco di proteine, carboidrati, lipidi e vitamine del gruppo B. Ha proprietà biologiche che apportano energia e migliorano la resistenza fisica e mentale. Particolarmente efficace quando siamo in uno stato di debolezza.

Il polline

Le api lo raccolgono dalle piante e lo conservano in piccole palline all'interno dei favi. Contiene proteine di alta qualità che supportano la produzione di anticorpi e la funzione del sistema immunitario ed è ricco di vitamina E e C, tutti nutrienti che danno all’organismo l'energia necessaria per sostenere la salute a livello cellulare.

La propoli

Sostanza resinosa raccolta dalle api dalle piante per proteggere la loro arnia da batteri e funghi. Contiene una vasta gamma di sostanze bioattive, tra cui flavonoidi, acidi fenolici e terpenoidi, con proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antifungine e antiossidanti che proteggono le cellule del nostro corpo.

I prodotti consigliati

Felixofia il portale del benessere propone 3 prodotti di Hierbas Salvajes de Maurice Messeguè, da 45 anni sul mercato dei prodotti naturali, per recuperare le energie e far fronte ai cambi di stagione.

Energia 1, 14 fiale da 150 mg. - Contiene pappa reale, in polvere, liofilizzata

Energia sublinguale, pura, diretta e veloce. Scopri il prodotto

ENERGIA 3, 20 fiale da 10 ml. - Contiene pappa reale, polline, vitamine B6, B12, C e zinco

Energia fisica, immunitaria e mentale. Scopri il prodotto

REFORKID, 20 fiale da 10 ml. - Contiene pappa Reale, polline, propoli, 3 vitamine e 5 minerali

Immunità ed energia per mente e corpo, per le tappe della crescita. Scopri il prodotto