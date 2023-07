Le sentinelle del corpo e della pelle in estate: antiossidanti, ialuronico e collagene

In estate caldo, sole, umidità, aumento delle attività all'aperto, viaggi e cambio di abitudini stressano la pelle e l’organismo, minando il nostro benessere. Per stare in buona salute e mantenere una pelle sana, può essere utile conoscere le proprietà degli antiossidanti, dell'acido ialuronico e del collagene: tre elementi, che lavorano sinergicamente per contrastare l’accentuarsi di problemi stagionali come stress ossidativo, degenerazione cellulare, e per proteggere la pelle ed il corpo.

Il potere degli antiossidanti

Le radiazioni solari, generano i radicali liberi, molecole instabili che danneggiano le cellule e contribuiscono a processi degenerativi. Agendo come scudi protettivi, gli antiossidanti combattono lo stress ossidativo, neutralizzando i radicali liberi e favoriscono un adeguato apporto di ossigeno alle cellule. Proteggono la pelle mantenendo una carnagione luminosa, sostengono le difese immunitarie dai danni causati dai raggi UV ed ossigenano i tessuti, migliorando la microcircolazione.

L'importanza dell'acido ialuronico

L'acido ialuronico combatte la disidratazione perché agisce come una spugna, legandosi alle molecole d'acqua e trattenendole nell'epidermide: in questo modo mantiene la pelle idratata, morbida e luminosa, aiutando a prevenire la secchezza. La maggiore attività fisica estiva può mettere a dura prova il nostro fisico e l'acido ialuronico può favorire la salute delle nostre articolazioni, migliorando la loro mobilità, riducendo l'infiammazione ed alleviando dolore o rigidità.

Il ruolo del collagene

Il collagene, invece, favorisce la rigenerazione cellulare, riparando i danni dei raggi UV e di altri fattori ambientali: aiuta a stimolare la produzione di nuove fibre nella pelle, con un miglioramento dell'elasticità e della fermezza cutanea, riducendo le rughe e rassodandola. Inoltre sostiene la salute delle articolazioni, dei tendini e delle ossa, migliorando la loro resistenza e flessibilità, riducendo il rischio di lesioni e contribuendo alla ricostruzione del tessuto cartilagineo.

Come assumerli con l’alimentazione

L'assunzione di antiossidanti, acido ialuronico e collagene si può ottenere attraverso una dieta sana ed equilibrata:

gli antiossidanti si trovano nei frutti di bosco (come mirtilli, lamponi e fragole), agrumi , verdure a foglia verde (come spinaci e cavoli), carote , pomodori , noci , semi e tè verde ;

(come mirtilli, lamponi e fragole), , (come spinaci e cavoli), , , , e ; stimolano l’acido ialuronico verdure antiossidanti come peperoni, patate dolci, pesce ricco di omega-3 (come salmone e tonno), soia fermentata (come il miso), avocado e alcuni tipi di frutta come l'ananas.

come peperoni, patate dolci, (come salmone e tonno), (come il miso), e come l'ananas. favoriscono, invece, la produzione di collagene: brodo di ossa, carne magra, pesce, uova, latticini e frutta ricca di vitamina C.

Come integrarli in modo naturale

Il team di Felixofia, il sito on line dedicato alla salute, bellezza e benessere, suggerisce integratori prodotti con estratti vegetali, vitamine ed elementi naturali accuratamente selezionati che lavorano in sinergia con l’organismo e la pelle.

Perle Irio E, antiossidanti - Anti age - 90 perle

Potere antiossidante che contrasta lo stress ossidativo ed aiuta a prevenire le rughe, rendendo la pelle compatta e luminosa. Rigenerano capelli e le unghie e regolano la circolazione ed il sistema ormonale. Si consiglia l'assunzione di 2 perle al giorno: 1 al mattino, 1 al pomeriggio.

Contiene oli di Borragine e Cartamo, estratto di Sisymbre Irio (omega 3,6,9) e vitamina E. Scopri il prodotto.

Ialuronic Actidrink - Sciroppo con acido ialuronico e collagene - 150 ml

Azione interna per conferire il grado corretto di idratazione alla pelle, aumentarne l’elasticità, renderla tonica con un effetto di riempimento. Rafforza e protegge tendini, cartilagini e tessuto muscolare. Si consiglia l'assunzione di 10 ml al giorno (misurino incluso): si può bere puro o diluito in acqua e preferibilmente a stomaco vuoto.

Contiene collagene, acido ialuronico, melograno, calendula, fumaria, ananas, vitamine C e B10. Scopri il prodotto.

Leggi anche: Disagi del caldo: astenia, ritenzione idrica e disidratazione. Come affrontarli