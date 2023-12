Solstizio d'inverno e vacanze di Natale: suggerimenti per stare bene e in salute

Il 21 dicembre cade il solstizio d’inverno, quasi uno spartiacque tra due diversi periodi: uno in generale caratterizzato da tensioni accumulate e ritmi di vita impegnativi, con sonno e risposo ridotti; un altro che si apre con le vacanze natalizie dove si cambiano i ritmi di vita, le abitudini alimentari ed il ciclo del sonno.

Si tratta di situazioni che influenzano il nostro livello di energia e tendono a deprimere il sistema immunitario con una maggiore propensione a malanni stagionali e disturbi respiratori, caratterizzati da raffreddore, influenza, bronchite, tosse, sensazioni di stanchezza e di debolezza.

Quali sono le regole, gli accorgimenti ed i segreti per goderci le vacanze, il relax, i momenti di socializzazione e stare bene? Tre soluzioni:

gestire bene la sovralimentazione delle feste;

delle feste; assicurarsi buon riposo ;

; prevenire stanchezza e potenziali malattie stagionali con i giusti integratori.

Possiamo trovare il giusto equilibrio tra indulgenza e moderazione con un poco di buona volontà. Selezioniamo in anticipo cosa e quanto mangiare dei menù previsti, con porzioni piccole, gustando lentamente i sapori. Cerchiamo di moderare i dolci, i fritti ed i cibi ad alto contenuto di grassi. Possiamo alternare l'alcol e acqua per mantenere l'idratazione e limitare l'assunzione di calorie. Servono anche momenti per rilassarci, e possiamo a trovare il tempo per concederci lunghe passeggiate che mantengono il corpo in attività e aiutano a gestire lo stress.

Un sonno adeguato è essenziale per mantenere una buona salute sia prima che durante le festività. Dopo un accumulo di superlavoro ed impegni, la sregolatezza degli orari festivi può causare notevoli cambiamenti nei ritmi sonno-veglia mentre il riposo rigenera ed è necessario al corpo e alla mente.

Gli integratori possono in modo naturale prima e durante le feste aiutarci a mantenere livelli di energia costanti, riducendo il rischio di malesseri e malattie ai quali siamo maggiormente esposti in questi periodi. Ci supportano per ridurre la stanchezza, rinforzare le difese e proteggere le vie respiratorie, prevenendo o alleviando tosse e raffreddore.

Il team di naturopati di Felixofia ha selezionato per noi:

ENERGIA 3 – Energia fisica, immunitaria e mentale - 20 fiale da 10 ml

Azione in 3 aree: supporto al sistema immunitario, recupero di energia fisica ed energia mentale.

Efficace in caso di sintomi di affaticamento o sensazioni di astenia, dopo o durante una convalescenza e malattia o dopo o prima di uno sforzo fisico o mentale. Utile in periodi di stress, superlavoro in cambi di clima o di stagione.

Contiene Pappa reale, polline, Vitamine B6, B12, C e Zinco.

TUSIFREN - Sciroppo balsamico di 250 ml

Per il benessere delle vie respiratorie superiori e inferiori. Ha un’azione ad ampio spettro, con proprietà emollienti, antinfiammatorie e decongestionanti. Un balsamo che lenisce le irritazioni delle mucose, le protegge e le idrata, in caso di gola irritata, secca e arrossata. Una straordinaria combinazione di 9 elementi, tra piante balsamiche, oli essenziali e Vitamina C.

Contiene Elicriso, Piantaggine, Malva, Timo, Gemme di Pino, Eucalipto, Menta, Drosera e Vitamina C.

