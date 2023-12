Le soluzioni per una pelle sana e giovane durante l'inverno

L'inverno porta con sé una serie di sfide per la nostra pelle a causa delle condizioni avverse: il freddo intenso, l'aria secca degli interni e le variazioni nelle nostre abitudini quotidiane e alimentari. Questi fattori possono causare disidratazione e secchezza cutanea, associati a fastidiosi pruriti, screpolature e arrossamenti, accentuazione di linee sottili e rughe, contribuendo anche ad accelerare i processi degenerativi della pelle.

Infatti le cellule cutanee subiscono danni per la diminuzione dell'umidità nell'aria negli ambienti riscaldati, per le basse temperature e per sbalzi termici dovuti a questi primi due fattori: sono fenomeni che comportano un aumento dello stress ossidativo che contribuisce ad un aspetto poco sano della pelle ed un’accelerazione dell'invecchiamento precoce.

In inverno, le modifiche nella dieta giocano un ruolo significativo perché tendiamo a consumare cibi più ricchi di grassi e carboidrati, riducendo l'assunzione di nutrienti fondamentali per l’organismo e la pelle.

In aggiunta, la minore attività fisica rallenta il metabolismo e compromette la circolazione con conseguente perdita di tonicità e vitalità.

I rimedi per una pelle sana in inverno

Con un po' di attenzione e seguendo una routine costante, è possibile migliorare notevolmente la salute della nostra pelle durante l'inverno, regalandole un aspetto più giovane, sano e luminoso.

In primo luogo possiamo adottare una dieta equilibrata che può fare la differenza: basta che alterniamo carboidrati e proteine con un’alimentazione ricca di antiossidanti provenienti da frutta, verdura, bacche, noci e semi.

Allo stesso tempo possiamo stabilire l'impegno verso un regolare esercizio fisico, anche solo una passeggiata a passo svelto per almeno 30 minuti al giorno, che favorisce la circolazione ed il metabolismo.

La natura ci viene in aiuto con soluzioni che arrivano dalle scienze cosmetiche: integratori ricchi di sostanze antiossidanti e idratanti e creme nutrienti e protettive che possono contribuire a ridurre gli effetti negativi dello stress ossidativo, disidratazione e micro deficienze di elementi nutrienti essenziali.

Il team di Professionisti di Felixofia consiglia

PERLE IRIO E, Antiossidanti - Anti age - 90 perle

Alto potere antiossidante che contrasta stress ossidativo, rallenta i processi degenerativi cutanei e la formazione delle rughe, rassoda ed elasticizza la pelle e rafforza e rigenera capelli ed unghie. Le perle svolgono anche un’azione regolatrice della circolazione, sistema ormonale e nervoso.

Con Oli di Borragine e Cartamo, estratto di Sisymbre Irio (omega 3,6,9) e Vitamina.

Scopri il prodotto.

IALURONIC ACTIDRINK - Sciroppo con acido Ialuronico e Collagene - 150 ml

Azione interna all’organismo per garantire il corretto grado di idratazione della pelle, con principi attivi che sostengono la struttura e la compattezza del derma, rallentando l’apparizione di linee sottili e rughe. I suoi elementi rafforzano e proteggono tendini, cartilagini e tessuto muscolare.

Con Collagene, Acido Ialuronico, Melograno, Calendula, Fumaria, Ananas, Vitamine C e B10.

Scopri il prodotto.

CREMA DERMOLENITIVA - Riparatrice e protettiva, con miele di Ulmo - 50 ml

Per pelle che ha bisogno di essere riparata, in profondità. Idratante, nutriente, emolliente e lenitiva, con struttura non grassa. La sua composizione è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. Gli attivi antiossidanti hanno un'azione anti-invecchiamento.

Con: Miele di Ulmo, Estratto di Maca, Beta-Glucano, Oli di: Oliva, Argan, Macadamia Ternifolia, Avocado e Jojoba; Bisabololo, Pantenolo e Vitamina E.

Scopri il prodotto.

