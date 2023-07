Vacanze al mare, montagna o in viaggio: suggerimenti per stare bene

Al mare, in montagna o in viaggio: bastano pochi accorgimenti per godersi appieno il tempo che l’estate ci regala. Alcuni prodotti naturali possono accompagnarci durante le nostre avventure estive, migliorando il nostro benessere ed evitando disagi in situazioni nuove: sotto alcuni articoli selezionati dal team di professionisti di Felixofia, il portale di salute, bellezza e benessere.

Tre prodotti per il benessere in tutte le situazioni

CRYO REPAIR - 150 ml - Spray idratante utile in caso di sole, cloro, salsedine, sudore, doccia e depilazione

Si tratta di una mousse effervescente che penetra nei pori ed idrata, rinfresca e dona una sensazione di leggerezza e sollievo senza lasciare tracce sulla pelle. Uno spray comodo da tenere con sé per poterlo applicare ogni volta se ne sente il bisogno. Agitare bene e spruzzare per un secondo e applicare sulla pelle con movimenti circolari come latte per il corpo.

Contiene aloe vera, piante, minerali e vitamine.

COMEGRAS - 20 fiale da 10 ml - Per eliminare la sensazione di pesantezza in caso di alimentazione irregolare

Inibisce l’assorbimento di grassi e carboidrati: consigliato in viaggio o dopo aperitivi, cene e feste. Aiuta la digestione, regola il transito intestinale, ha un effetto saziante ed aiuta a mantenere la forma fisica. Le sue fiale sono piccole, comode e semplici da trasportare in tasca, nella borsa o nello zaino.

La dose consigliata è 2 fiale al giorno: 1 durante o dopo il pranzo, 1 durante o dopo la cena.

Contiene Faseolamina, Caralluma fimbriata, Pompelmo rosa, Ananas, Papaina, Fruttoligosaccaridi e Bioflavonoidi di limone.

VIE CIRCULACION - 20 fiale da 10 ml – Da sollievo in caso di gonfiore a gambe e caviglie, pesantezza, dolore e crampi

Regola la microcircolazione e dona sollievo perché aiuta la vasocostrizione venosa ed agisce come vaso protettore in caso di fragilità capillare ed edemi. Ossigena e rivitalizza i tessuti.

Si consiglia l'assunzione di 1 fiala al giorno, diluita in un bicchiere d'acqua, preferibilmente a stomaco vuoto.

Contiene Ribes, Vite rossa, Mirtillo, Ginkgo Biloba e Bio flavonoide di agrumi.

Mare: per proteggere la pelle soggetta a un maggiore stress

IALURONIC Actidrink - 150 ml - Sciroppo con acido Ialuronico e collagene

Azione interna per idratare e rassodare la pelle e donarle elasticità, densità e compattezza, attenuando linee sottili e rughe. Mantiene l’elasticità e la flessibilità delle articolazioni e protegge le cartilagini.

Modalità d'uso: 10 ml al giorno (misurino incluso), da bere puro o diluito in acqua, preferibilmente a stomaco vuoto.

Con Collagene, Acido Ialuronico, Melograno, Calendula, Fumaria, Ananas, Vitamine C e B10.

Montagna: per sostenere il recupero energetico dopo escursioni ed attività fisica

ENERGIA 3 - 20 fiale da 10 ml - Recupero energia fisica, immunitaria e mentale

Dà energia e sostiene le difese dell’organismo con una combinazione di elementi naturali dosati per rafforzare e rinvigorire il corpo. Utile in caso di sforzi fisici, frequenti cambi di temperatura e stati di stanchezza.

Si consiglia l'assunzoone di 2 fiale al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto. Può essere assunto da solo o diluito in un bicchiere d'acqua.

Contiene Pappa reale, polline, Vitamine B6, B12, C e Zinco.

Viaggi e turismo: energia pura e veloce per dare vitalità, forza e resistenza

ENERGIA 1 - 14 ampolle da 150 mg - Energia in polvere sublinguale, pura e veloce

Da porre sotto la lingua per un assorbimento rapido ed una veloce sensazione di vitalità. Dà forza a corpo e mente, aumenta la resistenza alla fatica e fa superare gli stati di debolezza. Ampolle piccole e pratiche, facili da portare con sé, che si possono mettere in tasca, nella borsa o nello zaino

La dose consigliata è 1 ampolla al giorno al mattino: basta mettere la polvere sotto la lingua e lasciare che si dissolva per qualche secondo.

Contiene Pappa reale pura, in polvere liofilizzata

