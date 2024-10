La ripartenza di Cattelan: il "pre" e il "dopo" Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Dunque ora tocca a lui. Alessandro Cattelan non arriva al Festival da conduttore tout court come qualcuno aveva ipotizzato. Ma, come ha annunciato ieri sera Carlo Conti al Tg1, condurrà il «pre» Sanremo e il «post» Sanremo. Sarà lui a presentare i cinque appuntamenti di Sanremo Giovani in seconda serata su Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre. Anche se Rai2 non è in questo momento una garanzia di ascolti alti, questa volta il Sanremo Giovani è stato pensato come una sorta di vero e proprio talent durante il quale si conoscono e si selezionatno i giovani artisti che saranno valutati e poi selezionati dalla Commissione Musicale durante ciascuna puntata fino alla finale, prevista a Sanremo il 18 dicembre. Toccherà a Cattelan, che conosce il mestiere, raccontare e spiegare ciascuno degli aspiranti sanremesi. Anche se ormai quasi tutto è cambiato rispetto da pochi decenni fa, la carica e la forza sognante dei giovani artisti è rimasta la stessa.

Arrivano da ogni parte d'Italia e ciascuno ha alle spalle ambizioni e speranze infrante, talvolta è stata vittima di qualche raggiro o della propria inesperienza, altre volte è così entusiasta da perdere di vista il senso della misura e magari non rendere al meglio durante le esibizioni. Capita oggi come capitava ai tempi dei primi Festival, con altre modalità ma lo stesso obiettivo: mettere la musica al centro del proprio futuro. È per questo che è stato pensato un percorso che consenta a ciascuno dei concorrenti di trovare la propria dimensione giusta e di giocarsi la chance al meglio delle possibilità. E non è poco. Nell'epoca del «tutto e subito», è una possibilità rara quella di poter «crescere» praticamente in diretta tv. Insomma, tassello dopo tassello, Carlo Conti sta mettendo in piedi il proprio Festival di Sanremo, sul quale molto si è già detto e molto di più è stato immaginato.

Ci sono già i primi nomi del cast che circolano e, come al solito, è difficile immaginare fin dove arrivi la fantasia e dove inizi la realtà. L'annuncio definitivo non è ancora stato fissato, anche se, da tradizione, dovrebbe essere prima di Natale.