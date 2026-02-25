Un risarcimento ai locali del Salotto. "Chiusi tutto il giorno, ma avremo lustro"

Il Comune ha messo a disposizione di Vogue per la sfilata-show del 22 settembre la Galleria dopo "discussioni non semplici - ha sottolineato ieri il sindaco Beppe Sala -, perché ha la sua sacralità, i commercianti devono essere d'accordo perché devono chiudere, la Sorprintendenza deve appoggiare il progetto". La memoria va alla cena di gala per il 150esimo anniversario della Galleria il 13 settembre 2017, era già sindaco Sala. Lo chef Carlo Cracco creò un menù esclusivo per 900 invitati e l'evento di beneficenza, promosso da Confcommercio Milano, permise di raccogliere e donare alla Caritas Ambrosiana 300mila euro. In questo caso, per uno show serale di circa 45 minuti tutti i commercianti del Salotto (boutique, bar, ristoranti, librerie) dovranno chiudere per l'intera giornata, perchè gli allestimenti e l'organizzazione dello spettacolo saranno imponenti. Iingresso sarà off limits anche ai fornitori e ovviamente a milanesi e turisti. Giorni prima saranno montate strutture al servizio dello show vicino agli accessi. Il presidente dell'associazione Il Salotto e titolare del ristorante Galleria Pier Galli conferma che all'inizio "avevamo fatto presente che non era una cosa facilissima, poi la quadra è stata trovata". I commercianti avranno una forma di risarcimento. "Non possiamo svelare i termini dell'accordo - spiega - ma ha fatto sì che si potesse accettare la rinuncia a una giornata di lavoro". D'altra parte, Galli anche a nome della categoria riconosce che "è un evento che si svolge solo nelle grandi città del mondo, l'ultima volta a Parigi, rilancerà l'immagine della Galleria e di Milano a livello internazionale e quindi ne avremo un ritorno". I locali non saranno operativi ma "dovremo lasciare le luci accese per dare l'impressione di una Galleria viva". A Olimpiadi invernali chiuse, il bilancio dei locali in Galleria è molto positivo, "abbiamo avuto un ritorno economico, si sono collocate in periodo in cui normalmente il turismo non è forte, senza i Giochi non avremmo lavorato così bene".

L'assessore alle Risorse finanziare Emmanuel Conte ricorda l'impegno di Vogue a donare "almeno 2 milioni alla città. Dimostra che identità e bellezza possono tradursi in opportunità, riqualificazione e sostegno ad attività culturali e sociali".