Risparmio idrico, il gruppo in prima linea accanto ai giovani

Promuovere una nuova cultura dell'acqua, fondata sull'efficienza e sulla responsabilità nella gestione di una risorsa essenziale per il futuro del Paese. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2025 il gruppo Acea ha promosso una settimana di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di una gestione responsabile delle risorse idriche. Con un focus particolare sui giovani, l'azienda ha avviato una serie di eventi con l'obiettivo di diffondere la cultura del risparmio idrico e affrontare le sfide legate al cambiamento climatico. La settimana di eventi organizzata da Acea comprende anche visite guidate agli impianti, convegni e dibattiti.

Il momento centrale di questa iniziativa si è svolto il 18 marzo presso l'Ara Pacis di Roma, dove l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, ha incontrato oltre cento studenti delle scuole primarie e secondarie, insieme al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. L'evento, dal titolo «Priorità acqua, è tempo di educazione idrica», ha messo in luce il ruolo fondamentale dell'educazione per costruire una nuova consapevolezza. «Investire nella conoscenza dell'acqua nelle scuole ha dichiarato l'ad Palermo è importante perché i giovani rappresentano il futuro e tutto passa dalla consapevolezza di come gestire risorse fondamentali». Solo iniziando a capire come preservare l'acqua, attraverso la formazione dei giovani nelle scuole, «potremo avere un risultato duraturo», ha specificato Palermo. L'obiettivo, ha concluso, «è arrivare a una transizione idrica, perché l'acqua ha anche un valore economico, arrivando a influenzare fino al 40% del Pil nazionale, un valore spesso sottovalutato».

L'impegno di Acea non si limita alla sensibilizzazione. L'azienda ha già adottato una strategia sostenibile ed efficiente per la gestione delle reti, con risultati concreti: a Roma, le perdite idriche sono state ridotte al 27% nel 2024, rispetto alla media nazionale del 42%. Un traguardo significativo, reso possibile grazie a investimenti mirati e all'utilizzo di tecnologie avanzate per il monitoraggio e l'ottimizzazione della rete.

Un altro passo fondamentale nella direzione della sicurezza idrica è rappresentato dal raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera, una delle infrastrutture più grandi d'Europa. «Si tratta di un progetto strategico ha sottolineato Palermo che garantirà la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico per il Lazio centrale e la Capitale».

L'opera, con un investimento di 1,5 miliardi di euro, rappresenta il più importante intervento infrastrutturale nel settore idrico a livello nazionale. Oltre a questo, Acea sta portando avanti 24 progetti finanziati dai fondi del Pnrr, per un valore complessivo di circa 560 milioni di euro.