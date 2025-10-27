La rissa, poi spuntano i coltelli. Feriti due ragazzi, uno è grave

La miccia, a quanto emerso fin qui, sarebbe stato un pretesto insignificante: una battuta, uno sguardo o un commento. È così scoppiata una rissa tra due gruppi di ragazzi, culminata con le coltellate a un 17enne egiziano e a un 18enne italiano. Quest'ultimo ha avuto la peggio. Ferito gravemente, è finito al Niguarda in codice rosso e sarebbe in pericolo di vita.

È successo poco dopo le 2 della notte di sabato in via Camoens, tra Arco della Pace e Triennale. Zona di movida e ritrovo di ragazzi, soprattutto nel fine settimana. Ad affrontarsi, appunto per motivi banali, sarebbero stati due gruppi di giovanissimi che si sono incontrati per caso. Da una parte una decina di nordafricani, dall'altra altrettanti ragazzi per lo più italiani, tra loro anche alcune ragazze. Sono all'inizio volate parole grosse, insulti e minacce, poi si è passati alle mani e sono spuntati anche i coltelli. Infine il 17enne e l'amico 18enne sono stati presi di mira dal gruppo di maghrebini. Il primo è stato ferito alla testa, ma non in modo grave. È stato portato al Fatebenefratelli in codice verde. Il secondo invece è stato accoltellato all'addome, alla schiena e al volto, sotto l'orecchio destro. Il 18enne è finito in codice rosso al Niguarda, dove è stato sottoposto a un'operazione durata molte ore. Resta grave in prognosi riservata. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri membri dello stesso gruppo. Quando le Volanti sono arrivate sul posto, la gang di aggressori si era dileguata. Sono stati identificati sette-otto giovani del gruppo delle vittime. Ora la Squadra mobile lavora sui loro racconti, su quelli dei molti testimoni e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza per trovare i fuggitivi armati. L'ipotesi dell'aggressione per rapina sarebbe esclusa.

Ma sono in totale almeno sei, in tre diversi episodi, i ragazzi feriti in aggressioni con coltelli tra sabato sera e la notte in varie zone. Oltre ai due accoltellati vicino al parco Sempione, c'è stata un'altra aggressione poco prima delle 20 di sabato in via Vizzola, zona Bicocca, dove secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, durante una rissa sono stati feriti due colombiani. Uno di 19 anni è stato portato al Fatebenefratelli con ferite al volto e al polso. Più grave un ventenne con ferite al volto e all'addome che è stato portato in codice rosso, ma cosciente, al San Carlo.

Dopo mezzanotte e mezza invece, in piazza Costantino, lungo il Naviglio della Martesana, i carabinieri sono intervenuti per due persone ferite con arma da taglio probabilmente per una rapina: si tratta di un 28enne algerino, che è stato portato al San Raffaele con lesioni alle gambe e alla mano, e di un 34enne belga portato al Fatebenefratelli con una ferita alla gamba.