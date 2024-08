Ritorna “L'Eternauta” il più apocalittico degli eroi

Ascolta ora 00:00 00:00

É una delle serie più attese di Netflix ed il fatto che siano arrivate le prime immagini ha dato il batticuore ad un sacco di patiti del mondo del fumetto. Dovranno aspettare sino al 2025 per vederlo ma L'Eternauta - un eroe a disegni di culto in mezzo mondo sin dalla fine degli anni Cinquanta - è entrato nell'Olimpo Netflix: è ormai ufficiale.

A differenza di molti altri protagonisti delle strisce a fumetto l'Eternauta non è nato negli Stati uniti ma in Argentina, esattamente come questi sei episodi Netflix che partono da una trama solida che si spera non sia stata troppo stravolta. Ecco andiamo alla trama originale. Scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López, pubblicato dal 1957 al 1959 sulla rivista Hora Cero, il fumetto si basava su un gigantesco loop temporale. Una notte un uomo si materializza improvvisamente a casa di uno scrittore di fumetti di Buenos Aires: si chiama Khruner, e spiega l'eternauta, un pellegrino dei secoli che vaga alla ricerca della sua epoca e del suo m ondo. Racconta infatti di essere partito da una Buenos Aires aggredita dagli alieni con una nevicata nucleare, di aver affrontato i più incredibili combattimenti contro gli invasori, avvolto in una tuta antiradiazioni e di essere poi finito sbalzato fuori dal tempo dopo essere penetrato in una nave alliena. Solo alla fine della narazzione si rende conto di essere tornato a Buenos Aires in un tempo precedente all'attacco.

La serie pare rispettare il canovaccio in pieno forse anche perché alla produzione partecipa anche, come consulente creativo, Martín Mórtola Oesterheld, nipote dello sceneggiatore del fumetto. Nel ruolo del ha Ricardo Darín, uno degli attori argentini più gettonati del momento.

Riuscita di certo l'iconografia che umanizza la già curiosa immagine dell'Eternauta.

In questo caso è vestito con quello che davvero può esserci in un disastro, una maschera antigas, una tuta per niente futuribile, dei guanti di gomma. Una sorta di astronauta straccione e metropolitano. Molto lontani dal canone del supereroe a stelle e strisce.