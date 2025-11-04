Il ritorno al live di Nicolò Cavalchini che fa cantare i Magazzini generali

C'è aria di ritorno alle grandi notti milanesi dei primi anni Duemila, con la partecipazione attiva di coloro che solitamente vengono chiamati spettatori. Ai Magazzini Generali, tempio della musica live e del clubbing, il 19 novembre approda l'Entropia Hit Party, un format che promette di riportare al centro della scena l'energia del pubblico. Un'idea che nasce proprio da una serata cult che nei primi anni 2000 fece ballare e cantare Milano, sempre grazie al carisma e al live trascinante di Nicolò Cavalchini.

Sul palco, Cavalchini guiderà una folla pronta a intonare a squarciagola le hit più amate di ogni epoca, in un'atmosfera libera e collettiva. "Qui non si viene solo a guardare spiegano gli organizzatori ma a cantare, ballare e vivere la musica in prima persona".

Dopo il live, la serata proseguirà con un DJ set multimediale in cui musica e immagini si fondono in tempo reale su maxi ledwall, per un effetto visivo e sonoro di grande impatto. A rendere tutto più coinvolgente ci sarà un sistema di interazione digitale, che permetterà ai partecipanti di prendere parte attiva allo show anche tramite smartphone: il cellulare diventerà così non un mezzo per inventarsi un altrove, ma un modo per entrare in modo ancora più efficace nella serata in corso.

L'Entropia Hit Party, realizzato con la collaborazione di Radio Lattemiele come radio partner, "punta a restituire a Milano

quella miscela di libertà, ritmo e divertimento che aveva reso uniche le sue notti di inizio millennio". L'apertura delle porte è prevista alle 20, con inizio dello show alle 21 (biglietti disponibili su ticketnation.it)