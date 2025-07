Roger Waters porta al limite la perfezione dei Pink Floyd

Si possono utilizzare tre filtri per avvicinarsi a Roger Waters. Il primo è quello musicale e il film This is not a drill: Live from Prague - The Movie che arriverà nei cinema dal 23 al 30 luglio, e in doppio cd dal 1 agosto, conferma l'ovvio, ossia che siamo ai confini della perfezione sia per arrangiamenti che per esecuzione e qualità sonora (riprese in 8k e audio rimasterizzato). Il concerto è quello di Praga del 25 maggio 2023 alla O2 Arena, il palco al centro e una scaletta che, da Comfortably Numb a Wish you were here fino all'inedito The Bar, sublima uno dei repertori più nobili e spettacolari del rock. Roger Waters ha presentato quel giro di concerti con il sottotitolo "Il primo tour di addio", che è solo un appunto polemico verso colleghi che annunciano di ritirarsi e poi non lo fanno o altri, come i Kiss ad esempio, che fanno tour di addio per decenni. Insomma, anche se a settembre compirà 82 anni, Roger Waters non ha tanta voglia di ritirarsi visto che, come ha confermato tempo fa al quotidiano israeliano Haaretz, ha ancora in mente altri progetti.

E meno male.

L'altro filtro che si può utilizzare è quello politico, ossia il meno musicale possibile. Quando apre lo show invitando il pubblico che non condivide le sue idee politiche "ad andare al bar" lascia l'unica libertà di scelta in un concerto che non ne lascia perché divide esattamente il bene dal male, il bianco dal nero senza alcun ripensamento. I buoni stanno da una parte, i cattivi dall'altra, Roger Waters sta con i primi e tutti gli altri possono pure andarsene al bar ma restano cattivi. È un retaggio del passato e pazienza. Solo l'obiettivo peso specifico artistico di questo straordinario artista frena altri giudizi.

L'ultimo filtro per avvicinarsi a questo film/disco è quello comparativo.

Anche se non amate i Pink Floyd, anche se andrete al bar per evitarvi le sue esternazioni politiche, bisogna ammettere che ci sono pochi altri concerti al mondo così sofisticati, spettacolari ed esaltanti come quello di un (allora) quasi ottantenne. Non fosse che per questo, Live from Prague è un film da sentire e un disco da vedere.