80enne muore in casa e la figlia la veglia per settimane

È una storia di degrado e abbandono quella che vede come protagoniste una madre di 80 anni e la figlia 43enne con problemi psichici. Da giorni i condomini di un appartamento a San Lorenzo sentivano un cattivo odore provenire dall'appartamento delle due donne e per questo motivo avevano fatto una segnalazione alla portinaia, che a sua volta ha chiamato le forze dell'ordine.

Arrivati sul posto, uno stabile al civico 10 di via dei Volsci, i carabinieri non sono riusciti a entrare all'interno dell'appartamento a causa del chiavistello inserito. Dopo vari tentativi di dialogo con la figlia della vittima, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Entrati nell'alloggio i militari si sono trovati davanti una scena raccapricciante: il corpo dell'anziana, in stato di decomposizione, era adagiato sul pavimento del corridoio. Attorno al cadavere vi era un ammasso di spazzatura e sporcizia, così come nelle altre stanze della casa trovate imbrattate. Messo da parte l'orrore gli uomini dell'Arma hanno cercato di dialogare con la figlia della vittima, trovata in stato confusionale. La donna presentava segni di trascuratezza ed era impaurita. Le due vivevano da sole nell'appartamento dopo la morte del marito dell'anziana.

Alcune analisi e l'autopsia serviranno a capire se la donna sia morta per cause naturali o meno. Ciò che appare chiaro è che la figlia abbia vegliato la madre per diversi giorni da sola e senza uscire dalle quattro mura. La 43enne nel frattempo è stata trasportata al reparto psichiatrico del policlinico Umberto I di Roma.