Attentato esplosivo al ristorante pokè: l'ombra del racket a Ostia

Paura a Ostia, in via Pietro Rosa, nella notte tra giovedì e venerdì. Il locale Nalu Pokè è stato vittima di un attentato esplosivo: due vetrine danneggiate, poi l’incendio. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma l’esercizio sarà costretto a tenere la serranda abbassata per qualche tempo.

Una vera e propria intimidazione, secondo quanto ricostruito dalle autorità. Come confermato dal Messaggero, gli inquirenti non hanno dubbi sull’origine dolosa dell’incendio. Nel retrobottega del locale sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, probabilmente benzina. Come tanica è stata utilizzata una bottiglia di candeggina, con cinque litri di liquido infiammabile. Poi l’innesco,tre camicie arrotolate e imbevute di benzina. L’effetto è stato quello di un ordigno, con un forte boato che ha spaventato i residenti. Il rogo, infatti, ha fatto esplodere gli infissi.

È servita un’ora per domare le fiamme ma, nonostante il repentino intervento dei vigili del fuoco della compagnia di Ostia, i danni riportati dal locale sono notevoli. I proprietari dell’esercizio hanno negato minacce o pressioni, ma le forze dell’ordine hanno le idee chiare, soprattutto in una zona – X Municipio – dove le associazioni organizzate del crimine sono tornate protagoniste. Racket, in altri termini. E la mente torna agli episodi registrati fino a pochi anni fa, con molotov e taniche di benzina piazzate davanti ai locali come monito. Le indagini proseguono senza sosta: la polizia ha anche attivato la scientifica per tentare di individuare i responsabili.