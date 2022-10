Attenzione al "trucco degli occhiali": come funziona la nuova truffa

Una nuova truffa è stata studiata per derubare le persone in strada, soprattutto quelle più anziane. Si tratta del trucco degli occhiali: il malvivente di turno si avvicina alla vittima e, fingendosi amico del figlio o di un parente, chiede di pagare gli occhiali che aveva precedentemente ordinato il parente. Naturalmente vengono dati al poveretto degli occhiali che valgono neppure 5 euro, in cambio di più di 200 euro.

"Non mi riconosci?"

Come riportato dal Corriere, una truffa del genere è andata in scena un pomeriggio in piazza San Cosimato, a Trastevere. Il truffatore ha avvicinato un uomo di 88 anni, ex dirigente pubblico, e ha chiesto: “Ciao, non mi riconosci? Sono l’amico di tuo figlio...” . La vittima, pur non ricordando quella persona, ha finto di ricordarsi e ha chiesto se gli servisse qualcosa. A quel punto il truffatore ha avuto campo libero, e si è inventato la storia del momento. Con aria affabile e diversi sorrisi, il malvivente ha spiegato all’uomo porgendogli una busta: “Avevo appuntamento proprio qui ma tuo figlio non lo vedo. Devo consegnargli questo pacchetto da parte dell’ottico, con gli occhiali da vista. Sono 220 euro... In omaggio ci sono anche un paio di occhiali da sole. Saldi tu, così facciamo prima?” .

Il raggiro

Dopo un momento di titubanza l’anziano ha accettato di saldare gli occhiali e, pur avendo solo 140 euro, ha concluso la trattativa. A quel punto il truffatore ha finto di chiamare il figlio della sua vittima avvisandolo che era tutto a posto: “Ciao amico mio, come stai? Sono qui con tuo padre... Allora per gli occhiali è tutto ok, i soldi me li dà lui... Un abbraccio, ci vediamo presto!” . Dopo aver afferrato i contanti, il lestofante ha dato il pacchetto all’uomo e si è allontanato velocemente, non prima di aver detto al pensionato di salutare suo figlio da parte sua. Cosa che in teoria aveva appena fatto di persona. Una volta ritornato a casa, l’88enne ha telefonato al figlio informandolo di aver saldato e di avere i suoi occhiali pronti. Naturalmente questi non sapeva nulla e, solo in quel momento, il pensionato ha capito di essere stato truffato. Subito ha aperto la scatola e al suo interno vi ha trovato due montature di plastica, una bianca e l’altra nera. Valore commerciale: 4,9 euro l'uno.

Ultimamente questo tipo di truffa viene molto utilizzata nella Capitale, dove l’ultima volta è stata messa in atto lo scorso venerdì verso le 16 nei pressi della fermata del bus di via Morosini. Le forze dell’ordine hanno in mano l’identikit dell’impostore: un uomo robusto di età compresa tra i 50 e i 60 anni, alto circa un metro e 65, con capelli scuri brizzolati con indosso un paio di occhiali con una montatura sottile.

