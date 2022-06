Attivisti per l’ambiente bloccano il Grande raccordo anulare: è la quarta volta in dieci giorni

È la quarta manifestazione di disturbo inscenata in dieci giorni. Gli attivisti del gruppo “Ultima generazione” non demordono e conducono la loro battaglia senza pause. Questa mattina, alcuni giovani volontari hanno nuovamente bloccato il Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza del ponte Appia, provocando la reazione stizzita degli automobilisti e degli autotrasportatori. La protesta è durata circa 40 minuti e non sono mancati momenti di apprensione: qualche cittadino, esasperato dalla barriera umana formata dagli attivisti, ha pensato di passare dalle parole ai fatti trascinando con la forza fuori la carreggiata i manifestanti.

La tensione è salita alle stelle con spintoni, insulti e minacce, ma per fortuna non si sono registrati incidenti rilevanti. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia che hanno fatto sgombrare la strada, hanno identificato gli attivisti per poi condurli in questura. Come riporta il quotidiano Roma Today, la rabbia di alcuni automobilisti ha fatto temere il peggio. “Ho una macchina a gas – ha detto un ragazzo ai volontari – sto andando a fare un concorso e mi stai bloccando la vita” . Altri hanno urlato: “Andate a protestare dove dovete. Siete senza dignità” .