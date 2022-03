Autista Atac guida, si masturba e si filma

Difficilmente un essere umano può avere tre mani e quindi, dato che un autista dell’Atac, mentre era alla guida del bus, con una mano si masturbava e con l’altra riprendeva l’evento con il telefonino, ci si chiede con quale stesse conducendo il mezzo. Meglio non indagare dato l’argomento alquanto particolare. In ogni caso, il conducente rischia il licenziamento, anche perché la prova schiacciante l’ha data proprio lui stesso filmandosi. Secondo quanto emerso l’uomo sarebbe già stato sospeso dal servizio, con stipendio congelato, e si troverebbe ora in attesa di un giudizio definitivo da parte dell'azienda. Che siamo sicuri non tarderà ad arrivare. Il fatto sarebbe collocabile ai primi giorni di marzo, periodo a cui risalirebbe il video-prova.

Si è anche filmato con il cellulare

Come riportato da RomaToday, l’autista è stato infatti scoperto dai suoi superiori dopo che aveva inviato il filmato, si pensa per errore, a una chat WhatsApp utilizzata da molti suoi colleghi per parlare di cambi turno e lavoro. Uno di essi avrebbe salvato il video incriminato, lungo circa un minuto, per poi farlo girare in varie chat. In poco tempo il filmato è arrivato anche ai vertici della municipalizzata di via Prenestina, che non devono aver apprezzato l’abilità del loro dipendente di fare tre cose insieme con sole due mani a disposizione. Hanno infatti deciso di sospendere il lavoratore fino a quando non verrà presa una decisione sul suo futuro lavorativo. L'autista nega di essere lui l'uomo inquadrato nel "fattaccio", anche se la prova, che ricordiamo ha fornito lui inconsapevolmente, sembrerebbe essere schiacciante.

Ha cercato di negare di essere lui

Il filmato è stato registrato in pieno giorno e viene ripreso anche il suo volto, oltre che la divisa dell’azienda che indossava. Dal video si vede anche che l’uomo di masturba mentre il bus è in movimento. Con il suo comportamento, non proprio da autista modello, ha anche rischiato di mettere in pericolo i passeggeri del mezzo anche se, si deve dire, non ci sono prove che ci fossero altre persone a bordo. In ogni caso, in una città come Roma il traffico certo non manca, e durante la sua performance avrà sicuramente incrociato altre vetture.

