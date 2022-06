Capitale sommersa dalla monnezza: ora si svegliano anche i vip

La Capitale è alle prese con una emergenza rifiuti senza precedenti, e perfino i vip romani, come la Santarelli, la Gerini o Gassman, si sono accorti che c’è qualcosa da cambiare. La monnezza prodotta da Roma è aumentata negli ultimi tempi sia per i turisti che hanno ricominciato a visitare la città, sia per i locali che hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo. Due ottime notizie, se non fosse che Ama e il Campidoglio stanno dimostrando, ormai da tempo, di non essere in grado di gestire la situazione: ci sono ben 19mila tonnellate di indifferenziata da smaltire settimanalmente. Se la municipalizzata decide di ripulire il centro, in pochissimo tempo le periferie boccheggiano, e viceversa. Anche perché i dipendenti sono pochi, e la puzza che attraversa le strade cittadine è tanta.

Una situazione insostenibile

Ovunque si vedono cassonetti traboccare, sacchetti zeppi di pattume abbandonati sui marciapiedi e cestini della carta che chiedono pietà. Ma il sindaco capitolino Gualtieri ha sempre il suo asso nella manica: la realizzazione di un bel termovalorizzatore a Santa Palomba. La cui realizzazione non è ancora certa, visto che tanti sono contrari all’idea. Di ieri la notizia che la discarica di Albano è stata dissequestrata, ma i tempi di riapertura potrebbero essere molto lunghi, tutto dipenderà dall’accordo che riuscirà a trovare la Ecoambiente, gestore del sito, con la Regione Lazio. Per ora si è ancora in alto mare, con l’azienda che ha posto domande chiare alle quali non sono per ora arrivate risposte. Idea 4, la società controllata da Acea, propone di trasformare la cava di Magliano Romano per portare in futuro allo smaltimento di rifiuti urbani. Anche qui è però tutto fermo, mentre Roma sta soffocando ricoperta dall'immondizia.

Le testimonianze dei vip

Perfino i vip ‘de Roma’ si sono accorti che qualcosa non sta andando per il verso giusto. La prima a mostrare il degrado della Città Eterna è Elena Santarelli, poi tocca alla Gerini e a Gassmann. Tutti con lo smartphone in mano per immortalare lo schifo che si respira in una delle città più belle del mondo. La prima è stata appunto la bionda modella-conduttrice televisiva che ha fotografato i tanti sacchetti di plastica rovesciati in strada, e li ha poi caricati su Instagram accompagnati da una frase alquanto eloquente: “Vacanze romane”. Una immagine ben lontana da quella del film che aveva come protagonista una giovane Audrey Hepburn che sfrecciava in sella a una Vespa aggrappata a Gregory Peck. Ma gli anni passano e i rifiuti aumentano. Ovviamente il post della Santarelli ha collezionato in poco tempo più di 600 risposte.

Poi è stato il turno della protagonista di ‘Viaggi di nozze’, in cui interpretava la coatta romana Jessica, porre una semplice domanda: "Come mai questa città non si può pulire?". Toccherebbe al sindaco dare una risposta. Ma difficilmente lo farà. A seguire l’iniziativa delle due colleghe è Alessandro Gassmann che su Twitter ha postato la foto di un monopattino abbandonato per terra e circondato da pattume. Anche qui l’immagine viene accompagnata da poche ma esaustive parole: “Certo che però porca zozza Roma, Europa, centro storico”. Di foto simili ce ne sono a migliaia sui social, e tutte mostrano una Roma in pieno degrado. Alla fine, anche i turisti fotograferanno l’immondizia al posto del Pantheon o del Colosseo.

