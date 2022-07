Colosseo, ecco quanto vale il "marchio"

È tra i monumenti più visitati al mondo, simbolo di Roma e del Belpaese. Ma è anche una "gallina dalle uova d’oro". Parliamo del Colosseo, una fonte di valore impressionante per l’Italia. Questo quanto confermato da Deloitte nello studio “The value of an Iconic Asset. The economic and social value of the Colosseum” condotto dal team italiano di EconomicAdvisory.

Secondo gli esperti, il Colosseo contribuisce per 1,4 miliardi di euro all'anno all'economia italiana (in termini di contributo al Pil) come attrazione turistico-culturale ed ha un valore sociale pari a circa 77 miliardi di euro. Un’icona di interesse globale, la conferma di Marco Vulpiani, come testimoniato dai numeri: “Solo nel 2019, oltre 7 milioni di persone provenienti da tutto il mondo hanno visitato il Colosseo. Il suo valore non è solo economico ma soprattutto sociale” .

Per stimare il valore del Colosseo, Deloitte ha esaminato, analizzato e quantificato diverse configurazioni di valore. “Oltre ai suoi benefici diretti, il Colosseo genera un valore d'uso indiretto, ovvero un valore intangibile connesso al piacere della sola vicinanza e vista di un'opera iconica unica e magnifica, il cosiddetto valore edonico, così come evidenziato dai prezzi delle unità immobiliari in prossimità del sito” , l’analisi di Vulpiani.